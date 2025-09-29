CEO spoločnosti Barrick Mark Bristow odstúpil; Mark Hill vymenovaný za dočasného CEO a COO

Spoločnosť Barrick Mining oznámila, že Mark Bristow končí vo funkcii prezidenta a generálneho riaditeľa po takmer siedmich rokoch vedenia. Dočasným výkonným riaditeľom a zároveň COO sa stáva Mark Hill.
Predseda predstavenstva John Thornton uviedol, že výber nového trvalého CEO už prebieha a do procesu je zapojená externá personálna agentúra.
Odkaz Bristowovej éry
Bristow nastúpil do Barricku v roku 2019 po akvizícii spoločnosti Randgold Resources, kde predtým pôsobil ako CEO. Počas jeho pôsobenia spoločnosť znížila čistý dlh o 4 miliardy USD, vrátila akcionárom 6,7 miliardy USD a zefektívnila svoje portfólio.
Významnou prekážkou bola strata ložiska Loulo‑Gounkoto v Mali, čo spôsobilo odpis vyše 1 miliardy USD.
Zmena vedenia prichádza v rovnaký deň ako oznámenie o odchode CEO spoločnosti Newmont, Toma Palmera, ktorého nahradí Natascha Viljoen začiatkom roku 2026.
Kto je Mark Hill?
Mark Hill pracuje v Barricku od roku 2006. V súčasnosti riadil aktivity v regiónoch Latinskej Ameriky a Ázie a Pacifiku. Zohral kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o prieskume na ložisku Fourmile v Nevade, ktoré firma dnes označuje za jeden z najväčších zlatých objavov 21. storočia.
Hill bude zastávať súčasne funkcie provozného riaditeľa a dočasného CEO. Predstavenstvo vyjadrilo dôveru v jeho schopnosti zachovať kontinuitu.
Reakcie trhu a výzvy do budúcnosti
Na odchod Bristowa reagovali investori pozitívne – akcie Barricku vzrástli o 2,6 % pred otvorením newyorskej burzy. V roku 2025 akcie prudko rástli vďaka silnejúcej cene zlata, no za posledných päť rokov zaostávajú za konkurenciou ako Newmont. Zdroj: xStation5
Barrick zároveň potvrdil, že napĺňa ročný plán produkcie – 3,15 až 3,5 milióna uncí zlata a až 230 000 ton medi, aj keď prevádzky v Mali zostávajú pozastavené.
Medzi hlavné výzvy dočasného vedenia patria: vyriešenie sporu v Mali, napredovanie projektu Reko Diq v Pakistane, stabilizácia kľúčových aktív a nájdenie trvalého výkonného riaditeľa.
