Graf dňa: EURUSD pred rozhodnutím Fedu mierne stráca 🔍

EURUSD dnes mierne koriguje predchádzajúci rast po prudkom posilnení približne z 1,135 na 1,152. Dnešný deň môže byť pre menový pár kľúčový, pretože trh čaká na rozhodnutie Fedu a aktualizované projekcie, ktoré budú zverejnené dnes o 19:00. Základný scenár pre marcové zasadnutie FOMC počíta s tým, že úrokové sadzby zostanú bez zmeny a Fed bude pokračovať v opatrnom vyčkávacom prístupe v prostredí zvýšenej geopolitickej neistoty spojenej s konfliktom na Blízkom východe.
- Kľúčovým prvkom zasadnutia nebude samotné rozhodnutie, ale aktualizovaný výhľad sadzieb. Takzvaný dot plot sa môže posunúť viac jastrabím smerom, čo by podporilo americký dolár a vytvorilo tlak na pokles páru EURUSD. Niektorí členovia FOMC pravdepodobne obmedzia znižovanie sadzieb, ktoré predtým vo svojich projekciách predpokladali.
- Výsledkom môže byť veľmi vyrovnaný mediánový výhľad, keď bude Výbor takmer rovnomerne rozdelený. Scenár, v ktorom polovica členov už nevidí priestor na znižovanie sadzieb a časť z nich začne zvažovať ich zvýšenie, by posilnil relatívnu úrokovú výhodu USA a podporil silu USD voči euru.
- V jastrabejšom scenári, ak sa viac členov prikloní k výhľadu na zvýšenie sadzieb, môže trh reagovať ďalším poklesom EURUSD. Zároveň aj relatívne holubičí variant — teda s mierne vyššou očakávanou trajektóriou sadzieb — by obmedzil priestor na rast tohto menového páru.
- Hlavná zmena spočíva v odložení a obmedzení rozsahu znižovania sadzieb, čo naznačuje, že divergencia menovej politiky Fed–ECB môže zostať podporou pre dolár dlhšie obdobie.
- Trvalo zvýšená jadrová inflácia v USA naďalej podporuje argument na zachovanie reštriktívnej menovej politiky, čo obmedzuje priestor na výraznejšie a trvalejšie oslabenie dolára.
- Slabšie dáta z trhu práce síce môžu dočasne podporiť holubičie očakávania a ponúknuť páru EURUSD určitú úľavu, bez jasného zlepšenia inflačného trendu však ich vplyv pravdepodobne zostane obmedzený.
- Trhy budú obzvlášť citlivo sledovať, či Fed začne otvorene diskutovať o možnosti zvýšenia sadzieb ako ďalšieho kroku. Aj malé zvýšenie počtu členov, ktorí takýto scenár naznačia, by mohlo spustiť posilnenie USD.
- V posledných dňoch sa trhové ocenenie posunulo k menej holubičiemu výhľadu a očakávania teraz ukazujú len na jedno zníženie sadzieb tento rok a jedno budúci rok, pravdepodobne v druhej polovici roka. To už teraz doláru poskytuje určitú podporu, no ďalšie precenenie trhu by mohlo tento pohyb zosilniť.
- Základný scenár počíta s rozdeleným Fedom: časť členov nevidí žiadne zníženie sadzieb, umiernení členovia sa prikláňajú k dlhšej pauze a holubice obmedzujú očakávania na jedno neskoré zníženie sadzieb ku koncu roka. Najviac jastrabí členovia naďalej počítajú so zvýšením sadzieb, čo udržiava riziká ďalšieho poklesu EURUSD v hre.
Výsledkom je, že aj bez zmeny sadzieb môže marcové zasadnutie výrazne ovplyvniť EURUSD prostredníctvom zmien v očakávaniach menovej politiky. Ak trhy získajú väčšiu istotu v jastrabejšej trajektórii, je pravdepodobný ďalší pokles menového páru. Naopak, ak sa objavia holubičie signály — najmä zo strany Jeroma Powella — nemožno vylúčiť návrat nad 1,16.
EURUSD (D1 interval)
Zdroj: xStation5
