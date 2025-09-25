Chevron očakáva kvartálny dopad až 400 miliónov USD kvôli akvizícii Hess, no získava prístup k obrovským ložiskám

Spoločnosť Chevron oznámila, že v 3. štvrťroku tohto roka očakáva negatívny dopad medzi 200 až 400 miliónmi USD, ktorý súvisí s nákladmi na uzatvorenie akvizície spoločnosti Hess. Obrovská transakcia v hodnote 55 miliárd USD bola dokončená v júli po tom, čo Chevron zvíťazil v právnom spore proti rivalovi Exxon Mobil a tým si zabezpečil prístup k najväčšiemu ropnému objavu posledných desaťročí.
Bez započítania odstupného a ďalších jednorazových nákladov očakáva Chevron v treťom kvartáli upravený zisk v rozmedzí 50 až 150 miliónov USD. Kapitálové výdavky však výrazne vzrastú – akvizícia zvýši investície spoločnosti o 1 až 1,25 miliardy USD.
Novo získané aktíva z Hess by mali v tomto štvrťroku prispieť produkciou 450–500 tisíc barelov ropného ekvivalentu denne, a to aj po zohľadnení plánovaných odstávok. Pre porovnanie, Chevron v druhom štvrťroku vykázal celkovú produkciu 3,4 milióna barelov denne.
Akvizícia Hess je súčasťou najväčšej konsolidačnej vlny v ropnom priemysle za posledných 20 rokov a vníma sa ako strategická odpoveď na akvizičné kroky Exxonu, najmä v oblasti Permskej panvy. Kľúčovým aktívom je 30 % podiel spoločnosti Hess v guayanskom bloku Stabroek, ktorý sa považuje za jedno z najatraktívnejších ropných ložísk súčasnosti.
Chevron však čelí aj ďalším výzvam – spoločnosť plánuje prepustiť až 20 % globálnej pracovnej sily, eviduje nárast bezpečnostných incidentov a jej operácie vo Venezuele sú ovplyvnené geopolitickým napätím.
Z dlhodobého hľadiska však získanie Hess posilňuje pozíciu Chevronu v oblasti offshore ťažby a dáva mu kľúčové postavenie v Guyane, ktorá sa rýchlo stáva jedným z najvýznamnejších ropných producentov na svete.
Graf CVX.US (D1)
Akcie Chevronu sa aktuálne obchodujú na cene 159,10 USD. Cena sa pohybuje nad kĺzavými priemermi EMA 50 (155,04 USD) aj SMA 100 (149,07 USD), čo potvrdzuje pokračujúci býčí trend. RSI dosahuje 56 bodov, teda v neutrálnom pásme, s dostatočným priestorom na ďalší rast bez známok prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
