Chevron rozširuje svoje digitálne centrum v Indii – zameriava sa na AI a efektivitu

- Chevron otvoril nové technologické centrum v Bengalúre.
- Cieľom je posilniť digitálne, inžinierske a AI kapacity, nie znižovať počet zamestnancov.
- Projekt je súčasťou globálnej snahy o úsporu nákladov až 3 miliardy USD do roku 2026.
- Chevron už v Indii zamestnáva viac ako 1 000 odborníkov a plánuje investície vo výške 1 miliardy USD.
Americký energetický gigant Chevron otvoril v indickom Bengalúre nové inovačné a inžinierske centrum ENGINE s rozlohou viac ako 29 000 m², ktoré má posilniť jeho digitálne a AI kapacity. Táto expanzia prichádza rok po vzniku centra a potvrdzuje rastúci význam Indie ako kľúčového technologického uzla pre globálny energetický sektor.
Cieľom projektu je zefektívniť technické procesy, konsolidovať operácie a prispieť k zníženiu nákladov až o 3 miliardy USD do roku 2026, ako spoločnosť deklarovala.
Podľa šéfa Chevronu v Indii, Akshaya Sahniho, firma využíva umelú inteligenciu na zlepšenie výkonu strojov, vŕtania aj celkových operácií.
Projekt však nie je primárne zameraný na znižovanie zamestnanosti, ale skôr na optimalizáciu výkonu a centralizáciu odborných činností.
Expanzia prichádza v čase, keď Chevron plánuje prepustiť 15–20 % svojej globálnej pracovnej sily, a zároveň posilňuje prítomnosť v regiónoch s vysokou kvalitou a dostupnosťou technických talentov. India podľa Sahniho ponúka unikátnu kombináciu odborníkov v oblasti mechaniky, geológie, ropného inžinierstva, elektrotechniky aj stavebníctva, čo bolo kľúčovým faktorom pre lokalizáciu centra práve tu.
Centrum od roku 2024 nabalilo viac ako 1 000 špecialistov a v nasledujúcich rokoch plánuje investovať až 1 miliardu USD do ľudí, technológií a infraštruktúry.
Súčasťou je aj výkonné výpočtové centrum na modelovanie geologických štruktúr v reálnom čase a tvorbu digitálnych dvojčiat Chevronových spracovateľských závodov.
Chevron momentálne neplánuje otvorenie ďalších ENGINE centier mimo Indie a zameriava sa na ďalší rast a zvyšovanie kvalifikácie svojho indického tímu.
Graf CVX.US (D1)
Akcie spoločnosti Chevron sa aktuálne obchodujú na úrovni 154,64 USD, teda tesne pod EMA 50 (155,15 USD) a stále nad SMA 100 (150,88 USD). To poukazuje na technickú nerozhodnosť, pričom sa cena pohybuje v zúženom pásme medzi týmito dvoma kĺzavými priemermi. RSI na úrovni 47,9 odráža neutrálnu náladu trhu s miernym náznakom predajného tlaku.
MACD zostáva pod nulou aj pod signálnou líniou, no rozdiel sa zmenšuje (−0,15), čo môže naznačovať blížiace sa býčie prelomenie, ak dôjde k ďalšiemu rastu ceny.
Z technického hľadiska sa akcie aktuálne pokúšajú opäť preraziť nad EMA 50, ktorá slúži ako rezistencia. Ak sa tento prielom podarí, môže nasledovať rast k úrovniam 157–159 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce lokálne maximá. Naopak, neúspech a pokles pod SMA 100 by otvoril priestor pre korekciu smerom k 148–150 USD.
Zdroj: xStation5
