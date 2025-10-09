Akcie Nvidie rastú po schválení vývozu do SAE, dôvere analytikov a diskusii o bubline

-
Akcie Nvidie posilnili po schválení vývozu AI čipov do SAE, čo uvoľnilo rastový potenciál na globálnom trhu.
-
Analytici zvýšili cenové odhady, pričom Cantor verí v rast až na 300 USD.
-
Riziká predstavujú oneskorené investície, vysoké ocenenie a geopolitické neistoty.
-
Akcie Nvidie posilnili po schválení vývozu AI čipov do SAE, čo uvoľnilo rastový potenciál na globálnom trhu.
-
Analytici zvýšili cenové odhady, pričom Cantor verí v rast až na 300 USD.
-
Riziká predstavujú oneskorené investície, vysoké ocenenie a geopolitické neistoty.
Akcie spoločnosti Nvidia 9. októbra 2025 prudko posilnili po správach o tom, že Spojené štáty americké schválili vývoz miliardových zásielok AI čipov do Spojených arabských emirátov (SAE). Tento krok odstraňuje dôležitú geopolitickú prekážku v expanzii spoločnosti a zároveň znovu otvára otázku, či je súčasné ocenenie akcií udržateľné.
Strategické schválenie vývozu
Na základe dohody medzi USA a SAE z mája 2025 získala Nvidia licencie na vývoz až 500 000 AI čipov ročne od roku 2025. SAE sa výmenou zaviazali k rozsiahlym investíciám do amerických technológií a infraštruktúry. Povolenie prichádza po dlhom meškaní spôsobenom politickými a bezpečnostnými obavami.
Generálny riaditeľ Jensen Huang označil odklady za frustrujúce, keďže vývoz čipov bol viazaný na potvrdenie investičných záväzkov zo strany SAE. USA zároveň požadovali záruky týkajúce sa regionálnych vzťahov SAE.
Reakcia trhu a revízia cieľových cien
Akcie spoločnosti Nvidia vzrástli v priebehu dňa o 2 až 2,5 %. Cantor Fitzgerald zvýšil cieľovú cenu z 240 na 300 USD a odmietol špekulácie o bubline. Očakávania sú, že zisk dosiahne 8 USD na akciu v roku 2026 a 11 USD v roku 2027. Niektorí analytici však varujú pred vysokým ocenením a technickými signálmi možnej korekcie. Cena akcie podľa nich predbehla objem obchodovania, čo môže naznačovať krátkodobé riziko. Jensen Huang však ubezpečil investorov, že ide o začiatok transformačného AI cyklu, nie o špekulatívnu bublinu. Poukazuje na rozsiahlu adopciu umelej inteligencie vo firmách, cloudových službách a infraštruktúre. Zdroj: xStation5
Riziká a faktory ďalšieho vývoja
Aj keď schválenie vývozu znie pozitívne, veľa závisí od rýchlosti realizácie. Zdržania zo strany SAE, obmedzenia exportu zo strany USA a volatilita na globálnych trhoch predstavujú riziká.
Dôležité faktory, ktoré treba sledovať:
-
Objem a rýchlosť dodávok do SAE
-
Plnenie investičných prísľubov zo strany SAE
-
Vývoj ziskových marží v AI segmente
-
Prípadné úpravy americkej exportnej politiky
-
Celosvetový dopyt po AI riešeniach
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak sa stal poradcom spoločností Microsoft a Anthropic
Akcie Applied Digital posilnili o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a novej AI zmluve
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a vstupuje do oblasti in vivo CAR‑T terapií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.