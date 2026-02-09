Čína naliehavo žiada banky, aby obmedzili expozíciu voči americkým dlhopisom

- Čínske banky boli požiadané, aby obmedzili svoju expozíciu voči americkým štátnym dlhopisom z dôvodu rizika a volatility.
V uplynulých týždňoch čínski regulátori vyzvali veľké domáce banky, aby obmedzili nákup amerických štátnych dlhopisov a znížili nadmernú expozíciu, ak ju už majú. Dôvodom sú obavy z koncentračného rizika a zvýšenej volatility trhu, nie spochybňovanie úverovej spoľahlivosti USA. Smernica sa nevzťahuje na čínske devízové rezervy a neboli stanovené žiadne konkrétne ciele ani harmonogram.
Tento krok odráža širšiu globálnu diskusiu o bezpečnom útočisku amerického dlhu a atraktívnosti dolára. Trh reagoval na túto správu poklesom cien amerických dlhopisov – výnosy vo všetkých splatnostiach vzrástli a dolár mierne oslabil. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa posunul na 4,25 %, zatiaľ čo 30-ročné dlhopisy vzrástli na 4,87 %. Bloomberg Dollar Spot Index oslabil približne o 0,2 %.
Podľa dostupných údajov čínske banky k septembru minulého roka držali približne 298 miliárd USD v dolárových dlhopisoch, hoci nie je jasné, aká časť z toho bola priamo americké štátne dlhopisy. Celkové držby čínskych štátnych dlhopisov dlhodobo klesajú, z vrcholu 1,32 bilióna USD v roku 2013 na približne 682,6 miliardy USD, čo je najnižšia úroveň od roku 2008. Čína však naďalej zostáva tretím najväčším zahraničným držiteľom po Japonsku a Spojenom kráľovstve.
Regulačné orgány zdôrazňujú, že ide predovšetkým o diverzifikáciu rizika, nie o geopolitický signál. Tento prístup zapadá do širšieho trendu, keď niektoré krajiny (napríklad India a Brazília) znižujú svoju expozíciu na americkom trhu s dlhopismi a investori čoraz viac zvažujú alternatívy, vrátane zlata. Analytici varujú, že krátkodobá volatilita môže zostať na vysokej úrovni, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte sa môže zintenzívniť tlak na postupnú diverzifikáciu od dolárových aktív.
