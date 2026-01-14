Čína obmedzuje čipy Nvidia H200: Stupňuje sa napätie v oblasti AI medzi USA a Čínou

-
Čínske colné úrady boli informované, že čipy Nvidia H200 nemajú byť vpustené do krajiny.
-
Technologickým firmám bolo odporúčané, aby čipy nenakupovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
-
Opatrenie pravdepodobne podporuje domácu výrobu čipov a geopolitickú vyjednávaciu pozíciu.
-
Obmedzenia môžu negatívne ovplyvniť predaje Nvidie a narušiť AI dodávky na globálnej úrovni.
-
Podľa viacerých zdrojov dostali čínski colníci príkaz nevpustiť do krajiny čipy Nvidia H200, ktoré patria medzi najpokročilejšie procesory pre výpočty umelej inteligencie. Zároveň boli domáce technologické firmy vyzvané, aby ich nenakupovali, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, čo sa interpretuje ako de facto dočasný zákaz.
Čipy H200 zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnej AI infraštruktúre a boli objednávané čínskymi zákazníkmi v hodnote miliónov dolárov. Nové obmedzenie tak predstavuje významný zásah do dodávateľských reťazcov.
Možné dôvody a ciele
Čínska vláda verejne dôvody nezverejnila, ale pravdepodobné motívy zahŕňajú:
-
Podporu domácej výroby čipov, aby sa Čína stala menej závislou od amerických technológií.
-
Tlak na rokovania so Spojenými štátmi, najmä v oblasti vývozných kontrol a AI suverenity.
-
Bezpečnostné dôvody, súvisiace s obmedzením prístupu k výkonnému výpočtovému hardvéru.
Výnimky pre akademickú obec alebo špeciálne výskumné projekty sa zatiaľ nešpecifikovali, no celkový prístup naznačuje snahu centralizovať kontrolu nad AI technológiami.
Dôsledky pre trh
-
Nvidia môže čeliť strate príjmov z jedného z najväčších trhov s AI technológiami.
-
Riziko ďalšieho narušenia globálnych reťazcov, ktoré už trpia geopolitickým napätím.
-
Tlak na čínsky sektor čipov, ktorý môže získať novú príležitosť na rast.
Spojené štáty síce nedávno povoľujú export čipov H200 do Číny s určitými podmienkami, ale reštrikcie Pekingu môžu prakticky znemožniť ich reálne dodanie.
