Drahé kovy opäť v červených číslach 📉 zlato a striebro pod tlakom dopytu po dolári 🟡

Futures na drahé kovy vstúpili do nového týždňa výrazným poklesom a vymazali väčšinu opatrných ziskov z minulého týždňa. Zlato dnes oslabuje približne o 1,1 %, zatiaľ čo striebro stráca okolo 3 %. Chaos okolo prímeria na Blízkom východe opäť zhoršuje náladu investorov a podporuje dopyt po americkom dolári ako bezpečnom prístave.
Na začiatku dnešnej seansy sa zlato prepadlo o 3 % na približne 4 630 USD za uncu po tom, čo hlavný americký vyjednávač, viceprezident JD Vance, oznámil kolaps rokovaní s Iránom. Po krachu rozhovorov Donald Trump oznámil námornú blokádu Hormuzského prielivu s účinnosťou od 16:00 a prisľúbil „okamžitú likvidáciu iránskych lodí“, ktoré by sa pokúsili blokádu prelomiť.
Zlato našlo podporu na 100-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere EMA100, tmavofialová línia, no rezistencia na EMA30, svetlofialová línia, ďalej bráni skutočnému prerazeniu klesajúceho trendu. Zdroj: xStation5
Stroskotané rokovania ničia nádeje na návrat k status quo
Iránska strana obvinila USA z „maximalistického“ postoja pri rokovaniach, pričom hlavným sporným bodom naďalej zostáva otázka obohacovania uránu. Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí bol dosiahnutý výrazný pokrok, Spojené štáty však podľa neho údajne neustále menili svoje podmienky, čo nakoniec viedlo ku krachu rozhovorov.
Obnovená eskalácia konfliktu vyniesla cenu ropy Brent nad hranicu 100 USD, aktuálne +7,5 % na 101 USD. Trh na chvíľu pocítil úľavu po správe denníka New York Post, podľa ktorej Irán zvažoval zastavenie svojho jadrového programu. Autori však neskôr spresnili, že správa vychádzala z návrhu JD Vancea, a nie z nového vývoja.
Kontrakty na zlato a striebro síce vymazali časť ranných strát, no nový nárast geopolitickej neistoty spustil učebnicový útek k doláru. Riziko dlhodobejšieho uzavretia Hormuzského prielivu zároveň zvyšuje riziko trvalo vyšších cenových tlakov, čo by mohlo Fed donútiť k jastrabejším krokom. Udržiavanie úrokových sadzieb na relatívne vysokých úrovniach však zároveň znižuje atraktivitu komodít v porovnaní s aktívami, ako sú dlhopisy, najmä pri súčasných valuáciách.
Návrat rastu cien ropy sa zhoduje s návratom dopytu po dolári. Obmedzené zisky USDIDX dnes však naznačujú značnú neistotu ohľadom ďalšieho vývoja konfliktu po zlyhaní rokovaní. Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.