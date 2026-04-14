Americká blokáda Iránu: upokojenie na rope môže byť len dočasné 🛢️

Spojené štáty začali blokádu iránskych prístavov, čím výrazne zvýšili napätie v oblasti Perzského zálivu. Trh okamžite začal opäť riešiť otázku energetickej bezpečnosti, pretože práve cez Hormuzský prieliv pred vypuknutím konfliktu prúdila takmer pätina svetových dodávok ropy a plynu. Napriek tomu cena ropy v utorok klesla pod 100 USD za barel, keďže investori stále dúfajú v diplomatické riešenie.
Určitú úľavu priniesli správy o pokračujúcich kontaktoch medzi Washingtonom a Teheránom. Hoci víkendové rokovania v Islamabade skončili bez dohody, americkí predstavitelia uviedli, že komunikácia pokračuje a stále existuje priestor na posun. Prezident Donald Trump zároveň vyhlásil, že Irán má záujem o dohodu, avšak USA nepripustia žiadne ujednanie, ktoré by Teheránu umožnilo získať jadrovú zbraň.
Situácia v Hormuzskom prielive zostáva mimoriadne citlivá. Irán po začiatku vojny obmedzil plavbu tak, že priechod povoľoval len pod svojou kontrolou a za poplatok. Washington na to reagoval blokádou iránskych lodí a hrozbou zásahu proti rýchlym útočným člnom. Podľa dát o lodnej doprave pritom v utorok prielivom preplával prvý tanker od začiatku americkej blokády, čo ukazuje, že obchodná doprava sa úplne nezastavila, ale jej fungovanie je teraz zaťažené mimoriadnym geopolitickým rizikom.
Ďalším problémom pre trhy je slabá medzinárodná podpora amerického postupu. Krajiny NATO vrátane Británie a Francúzska sa od účasti na blokáde dištancovali a zdôraznili potrebu znovu otvoriť námornú trasu. To zvyšuje neistotu, či sa podarí situáciu stabilizovať rýchlo a koordinovane.
Krehké prímerie navyše pôsobí čoraz menej isto. Irán označil americké obmedzenia lodnej dopravy za pirátstvo a pohrozil odvetou voči prístavom v Perzskom zálive. Súčasne pokračujú boje aj v širšom regióne, najmä v Libanone, kde Izrael ďalej útočí na ciele spojené s Hizballáhom. Trhy tak popri cenách ropy sledujú aj riziko ďalšej regionálnej eskalácie.
Z investorského pohľadu je teraz kľúčové, že ropa napriek dramatickému vývoju zatiaľ nereaguje ďalším prudkým rastom. To naznačuje, že časť trhu stále verí v diplomaciu a v obmedzené trvanie najtvrdších opatrení. Ak by však došlo k narušeniu širšej lodnej dopravy alebo k rozpadu prímeria, môžu sa ceny energií rýchlo vrátiť k rastu a opäť zosilniť tlak na infláciu aj akciové trhy.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne pohybuje okolo 98,41 USD a nachádza sa v tesnej blízkosti dôležitej Fibonacciho úrovne 38,2 % na cene 98,61 USD. Trh sa po predchádzajúcom poklese od oblasti 103,66 USD snaží stabilizovať, ale zatiaľ nevysiela jednoznačne silný signál obratu. Aktuálna cena sa drží mierne pod kĺzavými priemermi EMA 50 (98,99 USD) aj SMA 100 (98,66 USD), čo naznačuje, že krátkodobo majú stále navrch skôr predajcovia. Williams %R sa pohybuje okolo -72, čo ukazuje na slabšiu trhovú dynamiku a stále zvýšený tlak na spodnej hranici krátkodobého pásma. Súčasne Momentum na hodnote 97,05 zostáva pod neutrálnou úrovňou 100, takže ani tento ukazovateľ zatiaľ nepotvrdzuje návrat výraznejšej sily kupcov. To podporuje opatrný výhlaď, podľa ktorého trh potrebuje najprv presvedčivo prekonať rezistentnú oblasť v okolí 98,6 až 99,0 USD.
Ak by sa rope podarilo dostať nad túto zónu, mohol by sa otvoriť priestor pre rast k úrovni 101,14 USD, čo zodpovedá 50 % Fibonacciho retracementu. Ešte vyššie potom leží ďalšia významná rezistencia na 103,66 USD. Naopak, v prípade odmietnutia súčasných úrovní môže trh opäť zamieriť k 95,49 USD, a ak by táto podpora nevydržala, v hre by bol návrat až k oblasti 90,45 USD.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.