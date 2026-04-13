📈 US2000 rastie o 1 %

Futures na indexy na Wall Street rastú po správe CBS News, ktorá s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy uviedla, že „americká delegácia zostáva v kontakte s iránskym vedením“.
Napriek viditeľnému pesimizmu na začiatku seansy prešli americké indexy do jasne útočného režimu. Rast vedie small cap index Russell 2000 (US2000), ktorý posilňuje až o 1 %. Futures na S&P 500 a Nasdaq pridávajú približne 0,5 %, zatiaľ čo Dow Jones tiež vymazal svoje straty, ktoré na začiatku prehĺbil výpredaj akcií Goldman Sachs (US30: +0,1 %).
Indexy si udržiavajú rast napriek pokračujúcej blokáde Hormuzského prielivu. Zdroj: xStation5
Podľa CBS sa obe strany konfliktu stále snažia dosiahnuť dohodu a zástupcovia sprostredkujúcej krajiny, Pakistanu, čakajú na odpoveď USA a Iránu ohľadom obnovenia mierových rokovaní. Táto informácia prichádza krátko po tlačovej konferencii Donalda Trumpa, počas ktorej americký prezident zdôraznil, že nedovolí, aby „svet držal Irán ako rukojemníka“. Trump tiež potvrdil, že hlavným sporným bodom bol iránsky jadrový program.
Spolu s rastom akcií je viditeľná aj výrazná korekcia dolára. Dolárový index dnes skôr vymazal straty z posledných dvoch seáns, obnovené nádeje na mierové rokovania však oslabili dopyt po bezpečných aktívach. Klesá aj index strachu VIX (-2,75 %).
Dolár sa po správe CBS vracia k poklesu. Zdroj: xStation5
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Denné zhrnutie: Akcie späť v zelených číslach vďaka nádejám na rokovania medzi USA a Iránom, dolár pokračuje v oslabovaní (13.04.2026)
Drahé kovy opäť v červených číslach 📉 zlato a striebro pod tlakom dopytu po dolári 🟡
Koniec Orbánovej éry: Maďarsko si vyberá Európu. Čo tento obrat znamená pre forint a región
🟡 Zlato sa vracia k oceneniu riadenému trhom namiesto rizikového sentimentu. Čo čaká ceny ďalej?
