Čína volí stratégiu pokoja uprostred globálnych otrasov 🌏

- Prioritou čínskej vlády je ekonomická stabilita v období geopolitickej neistoty.
- Veľký ekonomický stimul zatiaľ neprišiel, fiškálna politika zostáva podobná ako minulý rok.
- Trhy reagovali iba miernym rastom, index CSI 300 +1 %.
- Kľúčovou udalosťou bude summit Xi–Trump 31. marca, ktorý môže ovplyvniť obchodné vzťahy.
Na tohtoročnom politickom stretnutí Čína vyslala investorom jasný signál – v čase rastúcej geopolitickej neistoty chce predovšetkým udržať stabilitu svojej domácej ekonomiky. Vo svojom prejave pred zákonodarcami premiér Li Qiang naznačil skôr kontinuitu ako zásadné zmeny v hospodárskej politike. Plán vlády počíta s mierne nižším cieľom hospodárskeho rastu a fiškálne výdavky zostanú približne na úrovni roku 2025. Zároveň nedošlo k žiadnym významným zmenám v citlivých oblastiach, ako je politika voči Taiwanu, ani k dramatickému zvýšeniu vojenského rozpočtu, napriek rastúcemu geopolitickému napätiu na Blízkom východe. Pozoruhodné bolo aj to, čo v prejave nebolo spomenuté. Čínski predstavitelia sa vyhli priamym odkazom na Donalda Trumpa alebo jeho obchodnú politiku. Neboli tam ani žiadne náznaky masívnych ekonomických stimulov, v ktoré niektorí investori dúfali. Okrem toho Peking nenaznačil žiadny zámer znížiť svoj rekordný obchodný prebytok, ktorý vyvoláva obavy v USA a Európe.
Podľa ekonóma Davida Li Daokuiho si čínske vedenie uvedomuje, že svet vstúpil do obdobia zvýšenej volatility. Hlavným cieľom je preto udržať čínsku ekonomiku stabilnú, aj keď sa globálne prostredie rýchlo mení.
Finančné trhy reagovali skôr vlažne. Index CSI 300 vzrástol približne o 1 %, zatiaľ čo technologický index ChiNext vzrástol o 1,7 %. Rast bol teda relatívne skromný v porovnaní s širším oživením na ázijských trhoch.
Tento opatrný prístup zároveň umožňuje Pekingu zachovať si priestor pre budúce stimuly v prípade, že geopolitické napätie bude naďalej eskalovať. Napríklad potenciálne problémy v Hormuzskom prielive, ktorým prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy, predstavujú veľké riziko. Prudký nárast cien energie by mohol mať významný vplyv na svetovú ekonomiku a čínsky export.
Ďalším dôležitým momentom bude plánovaný summit medzi Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom, ktorý sa má konať 31. marca v Pekingu. Cieľom rokovaní je stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, najmä v oblasti obchodu a ciel.
Z pohľadu investorov Čína v súčasnosti stavia na stratégiu „vyčkávania“. V čase neistoty sa snaží udržať stabilné ekonomické prostredie a zachovať si dostatočné nástroje pre prípad, že by sa globálna situácia ďalej zhoršila.
