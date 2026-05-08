Cloudflare: silné výsledky, slabý výhlaď a bolestivá reakcia trhu

Cloudflare zverejnil výsledky za 1. štvrťrok 2026, ktoré boli z finančného pohľadu veľmi silné, zároveň ich však zatienila prudká reakcia trhu na zmeny v stratégii a vo výhľade.
Spoločnosť dosiahla tržby približne 639,8 milióna USD, čo predstavuje medziročný rast o 34 % a jasné prekonanie očakávaní analytikov. Upravený zisk takisto dopadol nad odhadmi na úrovni približne 0,25 USD na akciu spolu s prevádzkovým ziskom okolo 73 miliónov USD. Cloudflare zároveň vykázal solídny cash flow, keď vygeneroval približne 84 miliónov USD voľného cash flow, čo potvrdzuje, že biznis zostáva silne hotovostne generatívny aj napriek pokračujúcim vysokým investíciám.
Na prevádzkovej úrovni bol viditeľný určitý tlak na marže. Hrubá marža klesla približne na 72,8 %, najmä pre vyššie infraštruktúrne náklady a rastúci podiel prevádzky a služieb spojených s novými workloadmi vrátane AI. Zároveň si spoločnosť udržala silné tempo rastu zákazníkov, najmä pri veľkých podnikových kontraktoch, kde ďalej rýchlo rastie počet klientov aj hodnota zmlúv.
Skutočný zlom v sentimente však prišiel pre výhlaď na nasledujúci štvrťrok a zásadné rozhodnutie o reštrukturalizácii pracovnej sily. Cloudflare oznámil zníženie počtu zamestnancov približne o 20 %, teda o viac než 1 100 ľudí, pričom tento krok vysvetlil ako súčasť prechodu k prevádzkovému modelu založenému na AI a vysokej automatizácii. Spoločnosť tento smer opisuje ako „AI-first“, kde bude rastúci podiel úloh zabezpečovaný agentnými AI systémami namiesto ľudskej práce.
Trh reagoval zmiešane. Na jednej strane bol viditeľný silný rast tržieb a zlepšujúca sa prevádzková ziskovosť, na druhej strane však obavy vyvolal slabší budúci výhlaď a výrazné jednorazové reštrukturalizačné náklady v desiatkach miliónov dolárov. Investori sa preto viac sústredili na budúce smerovanie než na súčasnú výkonnosť.
Celkovo bola reakcia trhu veľmi negatívna, pretože silné aktuálne výsledky prevážil opatrnejší výhlaď a rozsiahla iniciatíva na reštrukturalizáciu nákladov. Akcie počas krátkeho obdobia klesli až približne o 20 %. Investori začali Cloudflare čoraz viac vnímať ako firmu, ktorá prechádza z fázy vysokého rastu do etapy prestavby obchodného modelu, kde dostávajú efektivita a ziskovosť prednosť pred samotnou expanziou.
Zdroj: xStation5
