Akcie Gap a American Eagle prudko klesajú 📉

- Akcie Gap v premarkete klesli o 15 %, American Eagle o 10 %.
- Gap znížil celoročný výhľad tržieb pre slabší dopyt, najmä pri značke Old Navy.
- American Eagle upozornil na tlak na hrubú maržu v aktuálnom štvrťroku.
- Slabší dopyt po móde ukazuje, že spotrebitelia viac obmedzujú diskrečné výdavky.
Akcie módnych reťazcov Gap a American Eagle Outfitters v piatkovom premarkete výrazne oslabili po tom, čo obe spoločnosti naznačili slabší výhľad a opatrnejšie správanie spotrebiteľov. Gap klesal približne o 15 %, zatiaľ čo American Eagle strácal okolo 10 %. Vývoj ukazuje, že zákazníci v náročnejšom makroekonomickom prostredí viac obmedzujú výdavky na tovar, ktorý nie je nevyhnutný.
Hlavným problémom je slabší dopyt po oblečení a doplnkoch. Americké domácnosti čelia vyššej inflácii, horšej spotrebiteľskej nálade a rastúcemu tlaku na rozpočty. To sa premieta do ochoty míňať na sezónnu módu, kde zákazníci často nákupy odkladajú alebo viac porovnávajú cenu a hodnotu.
Gap zhoršil svoj celoročný výhľad tržieb, čo investori prijali negatívne. Tlak sa sústredil najmä na značku Old Navy, ktorá je najväčším bannerom skupiny. Práve tam sa slabší výkon prejavil pri dámskom sezónnom oblečení, najmä v kategóriách, ako sú šaty. Podľa analytikov BTIG síce návštevnosť zostala solídna, no ponuka nedokázala dostatočne zaujať z hľadiska módy ani hodnoty, čo sa negatívne prejavilo v konverzii.
American Eagle síce ponechal celoročný výhľad porovnateľných tržieb a prevádzkového zisku bez zmeny, zároveň však upozornil na pokles hrubej marže v aktuálnom štvrťroku. To posilnilo obavy, že firma bude musieť viac pracovať so zľavami alebo čeliť slabšiemu dopytu. Silný výkon značky Aerie nedokázal plne vykompenzovať slabosť hlavnej značky American Eagle, ktorej sa nedarilo najmä pri dámskych spodných dieloch.
Na výsledky dopadlo aj nepriaznivé počasie a zmeny módnych trendov. Chladnejšia jar zhoršila dopyt po niektorých sezónnych produktoch, zatiaľ čo pri časti sortimentu sa ukázalo, že ponuka nezodpovedala aktuálnym preferenciám zákazníkov. To je pri módnych reťazcoch problém, pretože nepredaný sezónny tovar často vedie k vyšším zľavám a tlaku na marže.
American Eagle sa snaží podporiť záujem mladších zákazníkov silnými marketingovými kampaňami. Firma nedávno predstavila druhú kampaň so Sydney Sweeney pre letnú kolekciu džínsových šortiek. Podľa Barclays však vyššie marketingové výdavky pravdepodobne zostanú aj v druhom štvrťroku a značka môže mať problém nadviazať na predchádzajúce výrazné kampane so Sydney Sweeney a Travisom Kelcem.
Z pohľadu ocenenia sa Gap obchoduje približne za 10,3-násobok očakávaného zisku na ďalších 12 mesiacov. American Eagle je ocenený na 9,7-násobok, zatiaľ čo Abercrombie & Fitch sa obchoduje okolo 7,43-násobku. To ukazuje, že trh pri módnych retaileroch veľmi citlivo rozlišuje medzi firmami, ktoré dokážu udržať rast, a tými, ktoré narážajú na slabší dopyt.
Pre investorov je aktuálny vývoj varovaním, že segment oblečenia zostáva pod tlakom. Ak sa spotrebiteľská nálada nezlepší a inflácia bude ďalej obmedzovať rozpočty domácností, módne reťazce môžu čeliť nielen slabším tržbám, ale aj vyšším zľavám a nižším maržám.
