📈 Víťazi a porazení zo S&P 500 (28.5.2026)

Dollar Tree (DLTR): +17,9 % – Prevádzkuje sieť maloobchodných diskontných predajní s tovarom každodennej spotreby s fixnými nízkymi cenami.
Agilent Technologies (A): +16,9 % – Dodáva meracie prístroje, softvér a spotrebný materiál pre laboratórny výskum a diagnostiku.
Best Buy (BBY): +15,8 % – Pôsobí ako maloobchodný predajca spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, domácich spotrebičov a súvisiacich servisných služieb.
Hormel Foods (HRL): +12,6 % – Zaoberá sa výrobou a distribúciou balených potravín, trvanlivých konzerv a mäsových výrobkov.
Axon Enterprise (AXON): +12,3 % – Vyrába a dodáva elektronické zbrane Taser, osobné kamery a cloudové systémy na správu dát určené bezpečnostným zložkám.
Robinhood (HOOD): +11,3 % – Prevádzkuje softvérovú platformu (mobilnú a webovú aplikáciu) sprostredkúvajúcu retailovým klientom obchody s akciami, ETF a kryptomenami.
First Solar (FSLR): +10,9 % – Zaoberá sa vývojom a výrobou tenkovrstvových solárnych panelov pre priemyselné a komerčné fotovoltické elektrárne.
Charles River Laboratories (CRL): +10,2 % – Poskytuje laboratórnu infraštruktúru a predklinické testovacie služby (vrátane in vivo modelov) pre farmaceutický a biotechnologický priemysel.
IQVIA Holdings (IQV): +9,3 % – Poskytuje dátové, analytické a poradenské služby pre návrh a riadenie klinických štúdií vo farmaceutickom sektore.
Palantir Technologies (PLTR): +8,2 % – Vyvíja softvérové platformy pre integráciu a analýzu dátových súborov, ktorých klientmi sú primárne vládne agentúry, spravodajské služby a korporácie.
Najhorších 10 firiem:
Synopsys Inc (SNPS): -8,61 % – Vyvíja softvér pre elektronickú automatizáciu návrhu, ktorý sa využíva pri navrhovaní a testovaní mikročipov.
Tyson Foods Inc (TSN): -6,09 % – Pôsobí ako jeden z najväčších svetových producentov a spracovateľov hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa.
Norfolk Southern Corp (NSC): -5,47 % – Prevádzkuje rozsiahlu sieť nákladnej železničnej dopravy primárne na východe Spojených štátov.
The Trade Desk Inc (TTD): -5,11 % – Prevádzkuje cloudovú softvérovú platformu pre nákup a automatizovanú správu digitálnych reklamných kampaní.
Lumentum Holdings Inc (LITE): -4,62 % – Vyrába a dodáva optické a fotonické komponenty pre telekomunikačné siete a priemyselné lasery.
Union Pacific Corp (UNP): -4,43 % – Zabezpečuje nákladnú železničnú prepravu naprieč západnou a strednou časťou Spojených štátov.
Corning Inc (GLW): -4,15 % – Vyrába špeciálne sklo, keramiku a optické vlákna pre displeje, telekomunikácie a ďalšie priemyselné využitie.
GE Vernova Inc (GEV): -3,48 % – Dodáva technológie, zariadenia a infraštruktúru pre výrobu elektrickej energie, vrátane plynových a veterných turbín.
Molson Coors Beverage Co (TAP): -3,10 % – Zaoberá sa výrobou, distribúciou a predajom piva a ďalších alkoholických i nealkoholických nápojov pod globálnymi značkami.
Everest Group Ltd (EVEREST): -2,94 % – Poskytuje poistenie a špecializované služby v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti na globálnej úrovni.
