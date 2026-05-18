ČNB je pripravená opäť zvýšiť sadzby, ak porastú inflačné riziká ⚠️

- ČNB ponechala základnú sadzbu na úrovni 3,5 %, ale nevylučuje jej zvýšenie.
- Aleš Michl zdôraznil, že banka bude tvrdo reagovať na riziko rastu jadrovej inflácie.
- Trhy začali po geopolitickom napätí viac staviť na možné zvýšenie sadzieb počas najbližších 12 mesiacov.
- Vyššie sadzby môžu pomôcť tlmiť infláciu, no zároveň môžu spomaliť ekonomický rast.
- ČNB ponechala základnú sadzbu na úrovni 3,5 %, ale nevylučuje jej zvýšenie.
- Aleš Michl zdôraznil, že banka bude tvrdo reagovať na riziko rastu jadrovej inflácie.
- Trhy začali po geopolitickom napätí viac staviť na možné zvýšenie sadzieb počas najbližších 12 mesiacov.
- Vyššie sadzby môžu pomôcť tlmiť infláciu, no zároveň môžu spomaliť ekonomický rast.
Guvernér Českej národnej banky Aleš Michl naznačil, že centrálna banka je pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby, ak by globálne alebo domáce riziká začali zvyšovať tlak na jadrovú infláciu. ČNB tak dáva jasne najavo, že boj s infláciou pre ňu zostáva prioritou aj v situácii, keď by prísnejšia menová politika mohla brzdiť ekonomický rast.
Česká národná banka na poslednom menovopolitickom zasadnutí ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na úrovni 3,5 %. Podľa bankovej rady sú sadzby stále mierne reštriktívne, čo znamená, že by mali ďalej tlmiť dopyt v ekonomike a pomáhať udržať infláciu pod kontrolou.
Michl zdôraznil, že centrálna banka nebude automaticky reagovať na prvotné vplyvy vyšších cien energií. Ak by sa však zdražovanie energií začalo prelievať do širšej ekonomiky a zvyšovalo by infláciu očistenú o tieto vplyvy, ČNB je podľa neho pripravená konať razantne. Guvernér uviedol, že centrálna banka sa nebude báť sadzby zvýšiť, ak sa objaví riziko zrýchlenia jadrovej inflácie.
Práve jadrová inflácia je pre ČNB kľúčovým ukazovateľom, pretože lepšie ukazuje skutočné inflačné tlaky v ekonomike. Michl sleduje najmä jej dynamiku vyjadrenú ako trojmesačný kĺzavý priemer medziročnej zmeny. Okrem toho sa zameriava aj na vývoj peňažnej zásoby a rast úverov, ktoré môžu naznačiť, či sa v ekonomike opäť netvorí nadmerný dopyt.
Zápis z posledného rokovania bankovej rady ukázal, že ČNB vnímala domácu ekonomiku aj nastavenie menovej politiky ako relatívne priaznivé v čase, keď vypukol konflikt s Iránom. Táto východisková pozícia podľa bankárov poskytla centrálnej banke priestor situáciu vyhodnocovať bez nutnosti unáhlenej reakcie.
Trhové očakávania sa však v poslednom čase začali meniť. Zatiaľ čo aprílový prieskum centrálnej banky ukazoval, že väčšina ekonómov neočakávala zmenu sadzieb počas jedného roka, investori po eskalácii napätia na Blízkom východe začali viac staviť na sprísňovanie menovej politiky. Forwardové sadzby teraz naznačujú očakávanie približne jednopercentného zvýšenia základnej sadzby počas najbližších 12 mesiacov.
Michlov odkaz smerom k trhom je tak pomerne jednoznačný. ČNB chce byť pripravená držať sadzby vyššie a dlhšie, ak to bude potrebné na udržanie nízkej inflácie. Guvernér zároveň pripustil, že česká ekonomika sa môže musieť zmieriť s pomalším rastom, pretože úrokové sadzby budú vyššie, než na aké bola ekonomika zvyknutá v minulosti.
Pre investorov je tento postoj dôležitý najmä pre dosah na korunu, dlhopisový trh aj úverové podmienky. Vyššie sadzby môžu podporovať silnejšiu korunu a zvyšovať atraktivitu korunových aktív, zároveň však môžu zdražovať financovanie firiem aj domácností. ČNB tak stojí pred citlivou rovnováhou medzi ochranou cenovej stability a podporou ekonomického rastu.
IEA bije na poplach 🚨 Komerčné zásoby ropy sa stenčujú nebezpečne rýchlo 🛢️
Zhrnutie trhov: Energetika sa vracia do hry ⚡ Investori sa obávajú novej eskalácie na Blízkom východe 💥
⚠️ Drahá ropa vracia inflačné obavy. Dlhopisy sú pod tlakom
Graf dňa: Bitcoin (18.05.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.