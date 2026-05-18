Porastie Wall Street ďalej? Spoločnosti z indexu S&P 500 hlásia najsilnejší rast tržieb od roku 2021

Index S&P 500 zostáva blízko svojich historických maxím. Po zverejnení výsledkov od 91 % spoločností z indexu, k piatku 15. mája, dáta spoločnosti FactSet ukazujú, že 84 % firiem prekonalo očakávania pri tržbách na akciu, zatiaľ čo 80 % prekonalo odhady výnosov.
- Kombinované tempo rastu tržieb spoločností z indexu S&P 500 za 1. štvrťrok 2026 aktuálne dosahuje 27,7 % medziročne. Ak sa táto hodnota udrží, pôjde o najsilnejší rast tržieb od 4. štvrťroka 2021, keď index vykázal rast o 32,0 %.
- Ešte 31. marca analytici očakávali rast tržieb za 1. štvrťrok iba o 13,0 %. Prudká revízia smerom nahor odráža lepšie než očakávané firemné výsledky a rastúce odhady tržieb na akciu naprieč 10 sektormi.
- Pre 2. štvrťrok 2026 vydalo 38 spoločností z indexu S&P 500 negatívny výhlaď tržieb na akciu, zatiaľ čo 42 firiem zverejnilo pozitívny výhlaď tržieb.
- Forwardový 12-mesačný ukazovateľ P/E indexu S&P 500 aktuálne dosahuje 21,4. Je tak nad 5-ročným priemerom na úrovni 19,9 aj nad 10-ročným priemerom na úrovni 18,9. Táto valuačná prémia sa však nezdá prehnaná vzhľadom na silné momentum rastu tržieb a výnosov amerických firiem.
Zdroj: FactSet
Výsledková sezóna za 1. štvrťrok 2026 potvrdzuje pokračujúcu silu amerických spoločností, najmä z pohľadu rastu výnosov. Rastové momentum tržieb v posledných mesiacoch stabilne zrýchľovalo, a to hlavne vďaka technologickému sektoru.
- Kombinované tempo rastu výnosov indexu S&P 500 za 1. štvrťrok 2026 aktuálne dosahuje 11,4 % medziročne. Ak sa táto hodnota udrží až do konca výsledkovej sezóny, pôjde o najsilnejší rast výnosov od 2. štvrťroka 2022, keď dosiahol 13,9 %.
- Očakávania výnosov boli postupne revidované smerom nahor. K 31. decembru analytici očakávali rast výnosov o 8,2 %. K 31. marcu očakávanie vzrástlo na 9,9 % a dnes odhad dosahuje 11,4 %.
- Všetkých 11 sektorov indexu S&P 500 vykazuje medziročný rast výnosov. Päť sektorov dosahuje dvojciferný rast tržieb: informačné technológie, komunikačné služby, utility, nehnuteľnosti a financie.
- Technologický sektor zostáva najsilnejším prispievateľom. Jeho výnosy rastú medziročne o 29,2 %. V rámci technológií vykazujú najvyššie tempo rastu segmenty polovodičov a polovodičového vybavenia (+52 %), technologického hardvéru (+28 %), elektronického vybavenia (+24 %), softvéru (+19 %), komunikačného vybavenia (+16 %) a IT služieb (+8 %).
- Sektor informačných technológií zostáva najväčším prispievateľom k celkovému rastu výnosov indexu S&P 500. Bez tohto sektora by kombinované tempo rastu výnosov indexu kleslo z 11,4 % na 9,0 %.
- Analytici však očakávajú, že rast výnosov v druhej polovici roka 2026 postupne spomalí. Súčasné projekcie počítajú s rastom výnosov indexu S&P 500 o 11,4 % v 2. štvrťroku, o 10,1 % v 3. štvrťroku a o 9,7 % v 4. štvrťroku 2026.
Zdroj: FactSet
Americké spoločnosti naďalej vykazujú mimoriadne silný rast tržieb napriek náročnému makroekonomickému prostrediu. Sektory technológií a komunikačných služieb zostávajú hlavnými motormi rastu širšieho indexu S&P 500.
- Ak sa súčasné trendy udržia až do konca výsledkovej sezóny, pôjde o najvyšší podiel spoločností, ktoré vykazujú pozitívne prekvapenia pri tržbách, od 1. štvrťroka 2022, keď táto hodnota tiež dosiahla 84 %.
- Priemerná veľkosť pozitívnych prekvapení pri tržbách aktuálne dosahuje 7,1 %, čo je mierne pod 5-ročným priemerom na úrovni 7,3 % a v súlade s 10-ročným priemerom.
- Technologické spoločnosti boli hlavným ťahúňom revízií očakávaní tržieb smerom nahor. Dominantnú rolu zohrala najmä takzvaná „Magnificent 7“ – Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft a Nvidia.
- Kombinované tempo rastu tržieb indexu S&P 500 teraz vzrástlo na 27,7 % medziročne, oproti 27,6 % pred týždňom a výrazne nad 13,0 %, ktoré sa očakávali na konci marca.
- Ak sa táto hodnota udrží, pôjde o najsilnejší rast tržieb od 4. štvrťroka 2021, keď tržby vzrástli o 32,0 %.
- Desať z jedenástich sektorov vykazuje medziročný rast tržieb. Sedem sektorov dosahuje dvojciferný rast na čele s technológiami, komunikačnými službami, materiálmi a zbytočnou spotrebou.
- Zdravotníctvo zostáva jediným sektorom, ktorý vykazuje medziročný pokles tržieb.
- Na strane výnosov prekonalo očakávania analytikov 80 % spoločností, čo je nad 5-ročným priemerom na úrovni 70 % aj nad 10-ročným priemerom na úrovni 67 %.
- Kombinované tempo rastu výnosov indexu S&P 500 aktuálne dosahuje 11,4 %, oproti 11,3 % pred týždňom a 9,9 % na konci marca.
- Spoločnosti zo sektora utilít boli v poslednom čase najväčšími prispievateľmi k zlepšeniu rastu výnosov. Od konca marca však najsilnejšiu podporu poskytli sektory komunikačných služieb, financií, priemyslu, technológií a zdravotníctva.
Zdroj: FactSet
US500 (časový rámec D1)
Index S&P 500 sa obchoduje blízko úrovne 7 500 bodov a trhy pozitívne reagujú na silnú výsledkovú sezónu v USA. V krátkodobom horizonte zostáva kľúčová podporná zóna okolo 7 100 bodov (EMA50), zatiaľ čo EMA200, teda červená línia, sa aktuálne nachádza blízko 6 800 bodov.
Zdroj: xStation5
