Zhrnutie trhov: Energetika sa vracia do hry ⚡ Investori sa obávajú novej eskalácie na Blízkom východe 💥

Prehľad trhu:
- Európske akciové indexy vrátane celoeurópskeho STOXX 600 sú prevažne v poklese. Hlavné futures na americké indexy tiež klesajú pre obnovené obavy z rastúcej inflácie.
- Nemeckému kontraktu DE40 sa však podarilo odolať tejto slabosti trhu a rastie približne o 0,36 %.
- Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje súčasný sentiment, zostáva vojna medzi USA a Iránom. Tá trvá už viac ako dva mesiace a viedla k zablokovaniu Hormuzského prielivu, kľúčovej námornej trasy.
- Tento konflikt podporuje obavy trhu z prudkého rastu cien energií. To následne núti hlavné centrálne banky držať jastrabí postoj a ponechávať úrokové sadzby vyššie.
- V dôsledku tohto geopolitického napätia ceny ropy naďalej rastú. Ropa Brent prekonala hranicu 110 USD a pripisuje si viac ako 0,5 %.
- Americký dolár sa medzitým dnes obchoduje mierne nižšie. Index USDIDX klesá o 0,14 %, čo otvára priestor pre mierny rast menového páru EUR/USD.
- Ak sa vrátime k akciovým trhom, energetický sektor je v súčasnom prostredí zďaleka najvýkonnejší. Je to jediný sektor v eurozóne, ktorý teraz vykazuje solídne rastové momentum vďaka rastúcim cenám komodít.
- Zďaleka najhoršiu výkonnosť však vykazujú sektory materiálov, zbytočnej spotreby a zdravotníctva. Tie najviac zaťažujú obavy zo spomalenia dopytu a vysokých nákladov na financovanie.
Graf indexov a sektorov – Čo hýbe trhom?
Sektorové rozdelenie indexu Euro Stoxx 50 ukazuje široký rozsah dnešného výpredaja. Bez ujmy z neho dokázal vyjsť iba sektor energií, ktorý rastie len o zlomok percenta. Zdroj: XTB
Mapa sentimentu hlavných európskych blue chips ukazuje jasnú prevahu predajcov. Tí dnes dominujú kľúčovým trhovým sektorom vrátane financií a priemyslu a ponechávajú priestor len niekoľkým izolovaným zeleným oblastiam. Zdroj: XTB
Pohľad na najlepšie a najslabšie tituly seansy potvrdzuje, že zatiaľ čo Intesa Sanpaolo a BNP Paribas vedú poklesy so stratami nad 3 %, na opačnom konci spektra sa Deutsche Boerse a Infineon Technologies ukazujú ako najodolnejšie voči predajnému tlaku. Zdroj: XTB
Informácie o spoločnostiach:
- Pozornosť investorov sa dnes z veľkej časti sústreďuje na Samsung Electronics (SMSN.UK). Jej akcie výrazne rastú a bránia tak kórejskému indexu vstúpiť do hlbokej korekcie. Rast akcií technologického giganta je výsledkom obnovenia rokovaní s hlavným odborovým zväzom. Investori s úľavou privítali ochotu ku kompromisu aj rozhodnutie súdu, ktoré obmedzuje možnosť štrajku. To znižuje riziko narušenia globálnych dodávok pamäťových čipov.
- Na európskom trhu negatívne vyčnieva Ryanair. Jeho akcie klesajú o viac ako 4 % po varovaní pred vyššími prevádzkovými nákladmi a nákladmi na palivo, ako aj po horšom než očakávanom výhľade cien leteniek počas letnej dovolenkovej sezóny.
- Na opačnom konci spektra je Deutsche Boerse (DB1.DE). Akcie rastú o 3 % po pozitívnej reakcii trhu na správu, že známy fond TCI získal v nemeckom prevádzkovateľovi burzy podiel nad 5 %.
- Úspešný deň má aj francúzsky reklamný gigant Publicis (PUB.FR). Akcie rastú približne o 2,7 % po oznámení prevzatia americkej spoločnosti LiveRamp, ktorá sa zaoberá analýzou dát, za 2,2 miliardy USD.
