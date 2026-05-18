Bitcoin ako priepustka cez Hormuz? Irán spúšťa bitcoinové poistenie lodí ₿

- Irán spustil službu Hormuz Safe, ktorá má poisťovať lode prechádzajúce Hormuzským prielivom.
- Platby majú byť vyrovnávané v Bitcoine, čo môže pomôcť obchádzať časť tradičného finančného systému.
- Systém môže naraziť na problém amerických sankcií a vysokej volatility Bitcoinu.
- Dlhšie obmedzenie prielivu by mohlo ďalej zaťažiť trh s ropou, lodnú dopravu aj globálne dodávateľské reťazce.
Irán podľa polooficiálnej agentúry Fars spustil novú poisťovaciu službu pre lodné spoločnosti, ktoré chcú prechádzať Hormuzským prielivom. Projekt s názvom Hormuz Safe má byť vyrovnávaný v Bitcoine a podľa iránskej vlády by mohol krajine priniesť viac ako 10 miliárd dolárov. Zatiaľ však nie je jasné, v akom časovom horizonte by mali byť tieto príjmy dosiahnuté ani ako presne má celý systém fungovať.
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy sveta, pretože cez neho prúdi významná časť globálnych energetických dodávok. Irán ho fakticky uzavrel po začatí amerických a izraelských leteckých útokov proti krajine. Odvtedy sa iránska vláda a Iránske revolučné gardy snažia svoju kontrolu nad touto strategickou oblasťou formalizovať, okrem iného prostredníctvom mýta, poplatkov a ďalších platieb za prejazd.
Nové poistenie môže byť ďalšou cestou, ako z prielivu vytvoriť zdroj príjmov. Podľa informácií agentúry Fars má byť služba určená pre iránske lodné spoločnosti a vlastníkov nákladu. Poistenie má byť kryptograficky overiteľné a vzťahovať sa na zásielky prechádzajúce Perzským zálivom, Hormuzským prielivom a okolitými vodami. Platby majú byť vyrovnávané v Bitcoine, pričom krytie sa má začínať od okamihu potvrdenia zásielky.
Využitie Bitcoinu nie je náhodné. Irán je dlhodobo pod tlakom amerických sankcií a kryptomeny sa preň stali jedným z nástrojov, ako čiastočne obísť obmedzenia tradičného finančného systému. Práve preto môže Hormuz Safe pôsobiť nielen ako poisťovací produkt, ale aj ako geopolitický signál voči USA a ich spojencom.
Z praktického hľadiska však systém naráža na viacero otáznikov. Bitcoin je vysoko volatilné aktívum, čo komplikuje stanovenie hodnoty poistného, vyrovnanie prípadných škôd aj účtovné zachytenie platieb. Na rozdiel od stablecoinov naviazaných na dolár sa jeho cena môže v krátkom čase výrazne zmeniť. To môže byť pre medzinárodné lodné spoločnosti problém, najmä ak by išlo o poistné krytie v ráde miliónov dolárov.
Ďalšou prekážkou sú sankcie. Zahraniční vlastníci lodí môžu mať obavy, že zapojenie do iránskeho systému, aj cez Bitcoin, by mohlo byť považované za porušenie amerických sankcií. Práve toto riziko môže výrazne obmedziť ochotu zahraničných firiem službu využívať, bez ohľadu na to, či Irán ponúkne bezpečnejší prejazd vyhradenou trasou.
Situácia v oblasti zostáva mimoriadne napätá. USA a Irán síce od začiatku apríla dodržiavajú krehké prímerie, no dohoda o budúcom režime v Hormuzskom prielive je pre prípadný mierový rámec kľúčová. Obe strany si naďalej vymieňajú ostré odkazy a nedarí sa im zhodnúť na podmienkach obnovenia rokovaní.
Dosahy uzavretia prielivu sú už teraz citeľné. Podľa americkej armády bolo začiatkom mája v Perzskom zálive uviaznutých viac ako 1 500 komerčných plavidiel. Producenti ropy v regióne zároveň museli výrazne obmedziť ťažbu, pretože im dochádzajú skladovacie kapacity. Časť lodí síce môže preplávať po trase blízko iránskeho pobrežia, no podľa dostupných informácií Irán v niektorých prípadoch žiadal platby až do výšky 2 miliónov dolárov.
Nejasná zostáva aj väzba projektu Hormuz Safe na Iránske revolučné gardy. Agentúra Fars je s nimi úzko spájaná a nie je zrejmé, či má byť nová služba samostatným poisťovacím produktom, alebo súčasťou širšieho plánu na zavedenie oficiálneho systému poplatkov za prejazd. Práve táto neistota môže ďalej zvyšovať nedôveru zahraničných partnerov.
Iránski predstavitelia zároveň naznačujú, že pripravujú širší mechanizmus na riadenie prevádzky v prielive. Podľa šéfa parlamentnej komisie pre národnú bezpečnosť Ebrahima Aziziho majú výhody získať iba komerčné plavidlá a strany, ktoré s Iránom spolupracujú. Subjekty zapojené do americko-izraelského konfliktu proti Iránu by naopak mali mať k trase obmedzený prístup.
