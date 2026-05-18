IEA bije na poplach 🚨 Komerčné zásoby ropy sa stenčujú nebezpečne rýchlo 🛢️

- IEA varuje, že komerčné zásoby ropy klesajú veľmi rýchlo.
- Rast cien dieselu a hnojív môže zvýšiť tlak na ceny potravín.
- Vyššie ceny energií môžu dať inflácii ďalší silný impulz.
- Krajiny G7 môžu v prípade potreby opäť zvážiť uvoľnenie strategických rezerv.
Výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol upozornil, že komerčné zásoby ropy klesajú veľmi rýchlym tempom. Podľa jeho slov dochádza k ich výraznému úbytku a trh by mal byť pripravený na to, že tento trend môže pokračovať ešte niekoľko týždňov. Birol svoje varovanie zopakoval na okraji stretnutia ministrov financií skupiny G7 v Paríži.
Rýchly pokles zásob prichádza v citlivom období, keď sa zároveň zvyšuje dopyt po palivách. Začína sa cestovná sezóna a súčasne aj obdobie výsadby, čo zvyšuje význam dieselu a hnojív. Práve rast cien dieselu a hnojív môže mať podľa Birola zásadný vplyv na ceny potravín, pretože vyššie náklady v poľnohospodárstve sa často premietajú do celého dodávateľského reťazca.
Situácia tak môže vytvoriť ďalší tlak na infláciu. Vyššie ceny energií samy osebe zvyšujú náklady domácností aj firiem. Ak sa k nim však pridajú drahšie potraviny, inflačný vplyv môže byť výraznejší. Birol preto upozornil, že kombinácia rastúcich cien energií a poľnohospodárskych vstupov môže dať inflačným číslam nový impulz.
Na možnosť ďalšieho zásahu upozornil aj francúzsky minister financií Roland Lescure, ktorý stretnutie G7 hostí. Pripomenul, že strategické ropné rezervy už boli v minulosti uvoľnené. Ak to bude nutné, podobný krok by sa mohol zopakovať aj v budúcnosti. To ukazuje, že vlády sledujú vývoj na ropnom trhu veľmi pozorne a sú pripravené reagovať, ak by napätie na trhu začalo ohrozovať ekonomickú stabilitu.
Z pohľadu investorov je varovanie IEA dôležité najmä preto, že rýchlo klesajúce zásoby môžu podporovať ceny ropy. Ak ponuka nedokáže držať krok s dopytom, trh môže zostať napätý a ropa by si mohla udržať silnejšie cenové úrovne. Na druhej strane prípadné uvoľnenie strategických rezerv by mohlo rast cien krátkodobo brzdiť.
Celkovo ide o ďalší signál, že energetický trh zostáva zraniteľný. Ropa, diesel aj hnojivá sú kľúčové komodity pre priemysel, dopravu aj poľnohospodárstvo a ich zdraženie môže mať širšie dosahy na ekonomiku. Ak bude pokles komerčných zásob pokračovať, tlak na spotrebiteľov aj centrálne banky sa môže opäť zvýšiť.
Graf OIL (H4)
Cena ropy sa stabilizovala nad kľúčovými kĺzavými priemermi a aktuálne sa pohybuje okolo úrovne 110,54 USD. Trh tak zatiaľ potvrdzuje, že kupujúci majú naďalej prevahu, hoci sa cena postupne približuje k dôležitej oblasti odporu, kde môže byť ďalší rast náročnejší.
Z technického pohľadu je pozitívne, že ropa zostáva nad EMA 50 na hodnote 106,66 USD aj nad SMA 100 na hodnote 105,99 USD. Táto oblasť teraz vytvára dôležitú podpornú zónu, ktorá môže v prípade krátkodobej korekcie zohrať kľúčovú úlohu. Kým sa cena drží nad týmto pásmom, krátkodobý výhľad zostáva skôr býčí.
Najbližšou významnou prekážkou je rezistenčná zóna v okolí 114–115 USD, kde trh v minulosti narazil na zvýšený predajný tlak. Práve tu sa môže rozhodnúť, či ropa dokáže nadviazať na predchádzajúci rast a otvoriť si priestor k vyšším úrovniam, alebo či dôjde k odmietnutiu a výberu ziskov.
Prerazenie tejto oblasti by bolo silným technickým signálom v prospech kupujúcich. Ak by cena nedokázala preraziť nad 115 USD, môže prísť návrat k oblasti 106 USD, kde sa nachádzajú oba kĺzavé priemery. Táto zóna bude pre býčí scenár veľmi dôležitá. Jej udržanie by mohlo vytvoriť základ pre ďalší pokus o rast. Naopak pokles pod 105 USD by technický obraz oslabil a mohol by otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu smerom k psychologickej hranici 100 USD.
Zdroj: xStation5
