Čo čaká Modernu? CEO nakupuje akcie uprostred vývoja vakcíny proti rakovine

Moderna, farmaceutický gigant známy svojimi prelomovými mRNA vakcínami proti COVID-19, sa momentálne nachádza v kľúčovej fáze prechodu, keď sa odkláňa od príjmov spojených s predajom vakcín proti koronavírusu. Nedávne udalosti naznačujú silné zameranie na vakcíny proti rakovine, expanziu v oblasti RSV a významný prejav dôvery zo strany vedenia spoločnosti.

Rastúce nádeje na vakcínu proti rakovine:

Moderna vsádza na svoju personalizovanú vakcínu proti rakovine, vyvíjanú v spolupráci s Merck & Co. Stephen Hoge, prezident spoločnosti, na investorskej konferencii uviedol, že spoločnosť očakáva uvedenie vakcíny na trh do roku 2027. Tento ambiciózny harmonogram je podporený sľubnými výsledkami pokročilých klinických testov pri rakovine kože. Výskum preukázal 50 % zníženie rizika úmrtia alebo recidívy rakoviny pri použití vakcíny v kombinácii s Keytrudou od Mercku.

Expanzia na trh RSV a výzvy:

Vakcína proti RSV, schválená minulý rok pre osoby staršie ako 60 rokov, má pomalý štart. Spoločnosť sa snaží o rozšírenie schválenia aj pre osoby vo veku 18 až 59 rokov so zvýšeným rizikom infekcie, čo by mohlo zdvojnásobiť trhový potenciál. Oneskorenie v rokovaniach Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), ktorá mala o tejto expanzii rozhodovať, však posunulo možné schválenie na jún. Napriek pomalému štartu Moderna naďalej verí v potenciál vakcíny proti RSV.

Dôvera vedenia a rast akcií:

Generálny riaditeľ Stephane Bancel a člen predstavenstva Paul Sagan uskutočnili významné nákupy akcií spoločnosti. Bancel prostredníctvom svojej investičnej spoločnosti Boston Biotech Ventures získal akcie v hodnote približne 5 miliónov USD, zatiaľ čo Sagan nakúpil akcie v hodnote približne 1 milión USD prostredníctvom zvereneckého fondu. Ide o prvý otvorený nákup akcií Bancelem od jeho nástupu na pozíciu CEO v roku 2011, čo pravdepodobne prispelo k pozitívnej reakcii trhu. Po tejto správe akcie Moderny v rannom obchodovaní vzrástli o 4,5 % a počas seansy dosiahli až 12 % oproti predchádzajúcemu dňu. Tento krok je vnímaný ako silný signál dôvery v budúcnosť spoločnosti.

Navigácia budúcnosti:

Moderna sa taktiež zaoberá otázkami ohľadom kontraktu na vakcínu proti vtáčej chrípke pre americkú vládu. Napriek neistotám Hoge zdôraznil, že spoločnosť plánuje pokračovať v pokročilých klinických testoch, čím zdôraznil dôležitosť pripravenosti na verejné zdravotné hrozby.

Celkovo Moderna aktívne diverzifikuje svoje portfólio, zameriava sa na inovatívne terapie proti rakovine a rozširuje dosah vakcíny proti RSV. Významné nákupy akcií vedením spoločnosti naznačujú silnú internú dôveru a prispievajú k pozitívnemu výhľadu na trhu. Zatiaľ čo Moderna čelí výzvam na trhu RSV a prispôsobuje sa meniacim sa prioritám v oblasti verejného zdravia, zostáva kľúčovým hráčom vo farmaceutickom sektore, pričom jej mRNA technológia sľubuje budúci rast.

Pohľad na výkonnosť spoločnosti:

Stojí za zmienku, že spoločnosť sa už dlhší čas nachádza v nepriaznivej trhovej situácii, čo, samozrejme, súvisí s poklesom príjmov po pandémii COVID-19. V posledných kvartáloch si Moderna udržala relatívne stabilný pomer P/S tesne pod hodnotou 4. Na druhej strane však od začiatku roka 2023 zaznamenáva straty. Moderna od začiatku tohto roka stratila 26 % svojej hodnoty, zatiaľ čo za posledný rok jej akcie oslabili o 66 %. Samozrejme, podobná situácia panuje v celom farmaceutickom priemysle. Pfizer zaznamenáva straty na americkom trhu, ale podobný trend vidíme aj u spoločnosti Novo Nordisk, ktorá bola jedným z víťazov posledných rokov. Naopak, Eli Lilly, ktorá vstúpila na trh s liekmi na obezitu, sa obchoduje blízko historických maxím.