❓Čo ďalšie nám môže unikať z Perzského zálivu

Aj ľudia, ktorí nie sú napojení na finančný trh, si uvedomujú, aký dôležitý je Perzský záliv pre trh s uhľovodíkmi. Ten stále zohráva čiastočnú alebo priamu úlohu vo väčšine dodávateľských reťazcov nevyhnutných pre fungovanie ekonomiky.
Účastníci trhu zameraní na komodity a oboznámení s menej zjavnými prepojeniami tiež vedia, že Hormuzský prieliv je úzkym hrdlom, ktoré má mimoriadny význam pre špecializovanejšie druhy palív, ako je letecké palivo, ale napríklad aj pre hliník.
Tým sa však zoznam surovín a tovarov, pri ktorých veľká časť globálnych dodávok prechádza cez Hormuzský prieliv, nekončí. Často ide o nenápadné položky, ktoré sú napriek tomu úplne zásadné pre fungovanie celých priemyselných odvetví aj sektorov ekonomiky.
Hnojivá a logistika
Krajiny Perzského zálivu (GCC) sa podieľajú na 30–40 % svetovej produkcie močoviny a amoniaku. Tieto chemikálie sú veľmi dôležité v mnohých odvetviach, no jedným z ich najvýznamnejších využití sú hnojivá. Hlavnými producentmi týchto látok sú najmä Rusko, Poľsko a krajiny Perzského zálivu.
Kľúčový rozdiel však spočíva v tom, že Rusko aj krajiny GCC sú úplne sebestačné, pokiaľ ide o zemný plyn, ktorý je nevyhnutný na výrobu týchto produktov. Poľsko je naopak odkázané na dovážanú surovinu.
Močovina je tiež hlavnou zložkou takzvaných selektívnych katalytických redukčných činidiel, bežne známych ako „AdBlue“. Táto prísada do paliva je zásadná pre cestnú dopravu v Európskej únii.
Síra
Zemný plyn a jeho polotovary nie sú jediným exportným tovarom zo Zálivu, ktorý je kľúčový pre výrobu hnojív. Najjednoduchší spôsob, ako získať síru v priemyselnom množstve, je odsírenie fosílnych palív. V dôsledku toho samotná Saudská Arábia predstavuje viac ako 70 % svetového exportu síry.
Síra však nie je dôležitá len pre výrobu hnojív. Využíva sa napríklad aj pri výrobe mnohých farmaceutických produktov. Z hľadiska objemu je najbežnejším využitím síry výroba kyseliny sírovej, ktorá sa používa v hutníctve a baníctve. Použitie kyseliny sírovej je kľúčové pri ťažbe a spracovaní okrem iného medi, kobaltu a celého radu kovov vzácnych zemín.
Sadrovec
Rast cien by mohol v dlhšom horizonte zasiahnuť aj stavebníctvo. Omán, Irán a Saudská Arábia patria medzi popredných producentov sadrovca, ktorý je nevyhnutný pre celý rad výrobkov bežne používaných v montážnom a stavebnom priemysle.
Produkcia, ťažba a export sadrovca nie sú v krajinách GCC také koncentrované ako pri iných komoditách, no oneskorenia a nedostatok môžu stačiť na to, aby ovplyvnili širší trh s touto surovinou.
Zlato
V regióne sa nachádza viacero zlatých baní, ich vplyv je však obmedzený. Oblasť Perzského zálivu je predovšetkým významným centrom spracovania, rafinácie a obchodu s drahými kovmi. Spojené arabské emiráty sú druhým najväčším exportérom zlata na svete. Samotná ťažba v regióne má na globálnu ponuku zlata len okrajový vplyv, no výraznejšie narušenie tokov drahých kovov sa v čase takejto vysokej volatility trhu môže prejaviť prudkými cenovými pohybmi.
Hélium
Produkcia hélia je sústredená takmer výlučne v Spojených štátoch, Rusku a Katare. Dôvodom je, že priemyselná výroba hélia je úzko prepojená so zemným plynom.
Hélium je prvok, ktorý sa v exportných štatistikách podľa objemu, a často ani podľa hodnoty, ľahko prehliadne. Napriek tomu ide o kľúčový článok mnohých úzko špecializovaných, no veľmi dôležitých technologických procesov. Hélium je potrebné okrem iného pre prístroje MRI, výrobu polovodičov, presnú výrobu a letecký aj kozmický priemysel.
Stabilný prísun tejto suroviny je nevyhnutný aj pre mnohé výskumné inštitúcie, ktorých vybavenie môže byť bez nepretržitých dodávok poškodené. Perzský záliv dodáva do sveta približne 30 % celkovej globálnej ponuky hélia.
