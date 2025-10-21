Čo môžeme očakávať od výsledkov spoločnosti Coca-Cola za tretí štvrťrok 2025?

- Coca-Cola by mohla naďalej zaznamenávať pokles objemov
- Kľúčové pre Coca-Colu sú cenová sila na rozvinutých trhoch a objemy na rozvíjajúcich sa trhoch.
Coca-Cola dnes pred otvorením amerického trhu zverejní svoje finančné výsledky za tretí štvrťrok. Spoločnosť zaznamenala v druhom štvrťroku tohto roka mierny pokles predaja, ktorý však kompenzovala zvýšením cien. Investori sa však v dnešných výsledkoch budú zameriavať práve na tento aspekt.
Čo trh očakáva od výsledkov Coca-Cola za 3. štvrťrok 2025?
- Tržby: 12,4 mld. USD, medziročný nárast o 4,2
- EBIT: 3,87 mld. USD, medziročný nárast o 5,4
- Zisk na akciu: 0,78 %, medziročný nárast o 1,3
Trh očakáva tržby vo výške približne 12,4 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 4,2 %. Očakáva sa však, že tlak na objem predaja bude pretrvávať, najmä v regióne Ázie a Tichomoria, kde v druhom štvrťroku došlo k poklesu objemu predaja o 5 % a kde vedenie spoločnosti už varovalo, že tento trend bude pravdepodobne pretrvávať ešte určitý čas.
Na druhej strane očakávame, že spoločnosť potvrdí svoj celoročný odhad rastu, ktorý predpokladá organický rast medzi 5 % a 6 % medziročne a nižší rast čistého predaja v dôsledku negatívneho vplyvu kolísania meny. Očakáva sa, že to bude mať vplyv na zisky v treťom štvrťroku, pričom rast zisku na akciu by mal byť len 1,3 % v dôsledku vplyvu menového zaistenia.
V tejto súvislosti Coca-Cola naďalej posilňuje koordináciu medzi materskou spoločnosťou a plniakmi, aby zabezpečila ich jednotnú spoluprácu, čím sa zvýši efektívnosť a úspory z rozsahu. To sa jasnejšie prejaví, keď sa spoločnosti podarí zvýšiť objem predaných jednotiek. Okrem toho sa naďalej zameriava na expanziu v rozvojových krajinách, vzhľadom na to, že v týchto oblastiach žije veľká väčšina obyvateľstva. V rozvinutých krajinách bude ťažké dosiahnuť rast prostredníctvom objemu predaja, pretože spoločnosť už má v týchto krajinách veľký podiel na trhu, takže rast bude pochádzať z rastu cien. Preto je pre Coca-Colu kľúčové kombinovať mierny rast cien v rozvinutých krajinách so zvýšeným objemom predaja v rozvojových krajinách.
Akcie Coca-Cola vzrástli v roku 2025 o 10 %.
