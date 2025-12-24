Nákup akcií Nike šéfom Applu

- Tim Cook, generálny riaditeľ spoločnosti Apple, investoval takmer 3 mil. USD do akcií Nike, čo trh vníma pozitívne.
- Akcie Nike reagovali rastom, napriek tomu, že sú po zverejnení výsledkov výrazne oslabené.
- Nákup prichádza v období slabších marží a problémov na čínskom trhu.
- Pre investorov môže ísť o signál dôvery v dlhodobý potenciál spoločnosti.
Akcie spoločnosti Nike v stredu v predobchodnej fáze posilnili približne o 2 % po tom, čo vyšlo najavo, že generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook nakúpil akcie výrobcu športového oblečenia v hodnote takmer 3 milióny USD.
Podľa regulačného oznámenia Cook kúpil 50 000 akcií za cenu 58,97 USD za kus. Počas stredajšieho obchodovania sa akcie Nike pohybovali mierne nižšie, okolo 58,49 USD, samotná transakcia však bola trhom vnímaná ako pozitívny signál dôvery vedenia. Cook pôsobí v predstavenstve Nike už od roku 2005 a zastáva pozíciu hlavného nezávislého riaditeľa.
Nákup prichádza len niekoľko dní po tom, čo Nike zverejnila slabšie kvartálne marže a pomalší predaj v Číne. Od zverejnenia výsledkov 18. decembra akcie spoločnosti oslabili takmer o 13 %, čo zvyšuje význam tohto kroku – investori ho môžu vnímať ako vyjadrenie presvedčenia, že súčasný pokles ceny je prehnaný.
Po tejto transakcii Cook drží približne 105 000 akcií Nike, čo ďalej posilňuje jeho dlhodobé prepojenie so spoločnosťou. Z investičného pohľadu môže ísť o signál vnútorného presvedčenia, že značka Nike má napriek krátkodobým problémom potenciál na obnovenie rastu.
