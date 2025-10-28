Coinbase mení pravidlá pre pôžičky zabezpečené bitcoinom: nižšie sadzby a DeFi integrácia

-
Coinbase opätovne spustila pôžičky kryté bitcoinom cez DeFi protokol Morpho s úrokom od 5 %.
-
Nový model spája DeFi riešenia s regulačným dohľadom Coinbase.
-
Používatelia získajú likviditu bez predaja bitcoinu.
-
Ide o strategický krok, ktorý posilňuje pozíciu Coinbase voči konkurencii a zvyšuje zapojenie do DeFi sektora.
-
Spoločnosť Coinbase Inc. predstavuje nový model pôžičiek, pri ktorom používatelia môžu využiť bitcoin ako kolaterál a získať pôžičku vo forme stabilnej meny USDC prostredníctvom DeFi protokolu Morpho. S tým prichádzajú výrazne nižšie úrokové sadzby a upravená štruktúra.
Vývoj modelu pôžičiek
Nový produkt umožňuje vložiť USDC do poolov spravovaných protokolom Morpho a poskytnúť bitcoin ako záruku. Coinbase uvádza, že sadzby môžu začínať už od 5 %, čo je približne polovica oproti bežným kryptom zabezpečeným pôžičkám. Pôvodný model pôžičiek Coinbase („Borrow“) bol v roku 2023 ukončený kvôli regulačnému tlaku. Teraz ide o hybridnú štruktúru: DeFi protokol v kombinácii s KYC/AML procesmi Coinbase.
Regulačný a rizikový rámec
Kľúčovou zmenou je dôraz na reguláciu a kontrolu. Coinbase zdôrazňuje, že používatelia sú plne overení a podliehajú kontrole sankcií pred využitím produktu. Kombinácia DeFi protokolu s infraštruktúrou Coinbase umožňuje využiť výhody on‑chain systému a zároveň zabezpečiť náležitý dohľad. To môže Coinbase pomôcť v náročnom regulačnom prostredí kryptopôžičiek.
Strategické dôsledky
Pre dlžníkov tento model znamená dostupnejšiu likviditu s bitcoinom ako zárukou bez potreby kryptomenu predať — zachovávajú si tak expozíciu na BTC a zároveň získavajú kapitál. Pre Coinbase ide o rozšírenie portfólia služieb, posilnenie lojalitných väzieb s používateľmi a väčšie zapojenie do DeFi ekosystému. Zároveň však znamená potrebu riadiť riziká spojené s volatilitou kolaterálu (bitcoin) a rizikami DeFi protokolov.
