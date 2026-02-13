Coinbase rastie napriek stratám: Investori stavia na to, že kryptotrh dosiahol dno

- Akcie Coinbase vzrástli až o 11 percent napriek tomu, že spoločnosť vykázala slabé výsledky.
- Tržby klesli o 20 % na 1,8 miliardy dolárov, pričom čistá strata dosiahla 667 miliónov dolárov.
- Investori stavili na možné dno kryptotrhu a ocenenie už zohľadňuje negatívny scenár.
- Kľúčom k ďalšiemu rozvoju je diverzifikácia tržieb a tržby zo stablecoinov.
- Akcie Coinbase vzrástli až o 11 percent napriek tomu, že spoločnosť vykázala slabé výsledky.
- Tržby klesli o 20 % na 1,8 miliardy dolárov, pričom čistá strata dosiahla 667 miliónov dolárov.
- Investori stavili na možné dno kryptotrhu a ocenenie už zohľadňuje negatívny scenár.
- Kľúčom k ďalšiemu rozvoju je diverzifikácia tržieb a tržby zo stablecoinov.
Akcie Coinbase prudko vzrástli po tom, ako niektorí investori posúdili slabé výsledky ako už zohľadnené v cene. Akcie vzrástli až o 11 % na približne 156 USD počas dnešného obchodovania, napriek tomu, že deň predtým klesli o 8 % a za posledných 12 mesiacov stratili približne 50 %.
Spoločnosť zverejnila výsledky, ktoré ukázali pokračujúci tlak na obchodnú činnosť. Tržby za štvrtý štvrťrok klesli o 20 % na 1,8 miliardy USD, čo bolo horšie ako očakávania trhu. Coinbase tiež vykázala čistú stratu 667 miliónov USD, čiastočne v dôsledku precenenia svojich kryptomenných aktív.
Slabšie výsledky odzrkadľujú nižšie objemy obchodovania a pokles cien digitálnych aktív. Coinbase naďalej výrazne závisí od vývoja kryptotrhu a maloobchodnej činnosti, pričom cena jej akcií často odzrkadľuje pohyb bitcoinu. Bitcoin sa počas piatkovej seansy po niekoľkých dňoch poklesu tiež zotavil.
Investori však niektoré štrukturálne prvky výsledkov vnímali pozitívne. Analytici poukazujú napríklad na to, že 12 produktov spoločnosti generuje ročné tržby presahujúce 100 miliónov USD, čo naznačuje postupnú diverzifikáciu tržieb nad rámec samotného spotového obchodovania.
Významnú úlohu zohráva aj zdieľanie príjmov spojených so stablecoinom USD Coin, ktorý je považovaný za stabilnejší a marginálne atraktívnejší zdroj príjmov ako tradičné transakčné poplatky. Diskusia o novej legislatíve týkajúcej sa stablecoinov však vytvára regulačnú neistotu, ktorá by mohla ovplyvniť tento segment.
Krátkodobé posilnenie akcií tak môže odrážať presvedčenie časti trhu, že najhoršia fáza poklesu kryptomien už bola zohľadnená, aj keď fundamentálne prostredie zostáva náročné.
Graf COIN.US (D1)
Akcie Coinbase sa obchodujú okolo 158,60 USD a napriek krátkodobému oživeniu zostávajú v jasnom klesajúcom trende. Od októbrových maxím nad 380 USD akcie postupne stratili viac ako polovicu svojej hodnoty a štruktúra trhu naďalej vytvára nižšie maximá a nižšie minimá. Cena je výrazne pod EMA 50 (127,94 £) a pod SMA 100 (163,01 £), pričom oba kĺzavé priemery vykazujú výrazný klesajúci trend. To potvrdzuje pokračujúci strednodobý medvedí trend. Oblasť 210 – 220 £ teraz predstavuje silnú zónu odporu. Najbližšia podpora je v rozmedzí 145–150 USD, kde sa trh nedávno odrazil. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalší pokles smerom k oblasti 130 USD. Naopak, návrat nad 180 USD by bol prvým znakom, že kupujúci začínajú preberať kontrolu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Volkswagen zostáva verný elektromobilite aj po zmene klimatickej politiky USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.