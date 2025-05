Coinbase vstupuje do indexu S&P 500: Nová kapitola pre firmu a míľnik pre kryptomenový trh

Coinbase Global, najväčšia americká kryptomenová burza, bude zaradená do indexu S&P 500 pred začiatkom obchodovania 19. mája 2025. V indexe nahradí spoločnosť Discover Financial Services. Tento krok predstavuje historický míľnik nielen pre samotnú spoločnosť, ale aj pre celý kryptomenový priemysel – Coinbase sa stane prvou „krypto-native“ firmou, ktorá sa dostane do tohto prestížneho benchmarku.

Kritériá pre zaradenie do S&P 500:

Trhová kapitalizácia: Minimálne 20,5 miliardy USD

Sídlo a obchodovanie: Spoločnosť musí mať sídlo v USA a byť primárne obchodovaná na hlavnej americkej burze

Likvidita a objem: Minimálny mesačný objem 250 000 akcií za každých z posledných šiestich mesiacov; ročný obchodný objem v pomere k trhovej kapitalizácii musí prekročiť 0,75

Verejne obchodovateľné akcie: Minimálne 50 % akcií musí byť voľne obchodovateľných

Finančná životaschopnosť: Kladný čistý zisk za posledný kvartál a súhrnný zisk za posledné štyri kvartály

Čas od IPO: Minimálne 12 mesiacov obchodnej histórie na burze

Coinbase splnila všetky tieto podmienky – vykázala (hoci minimálny) čistý zisk, disponuje silnou trhovou kapitalizáciou a jej akcie sa vyznačujú vysokou likviditou.





Coinbase vykázala v 1. kvartáli 2025 mierny čistý zisk. Ide už o šieste po sebe idúce kvartálne obdobie so ziskovým hospodárením. Výsledky však výrazne zaostali za očakávaniami trhu, aj napriek silným tržbám. Spoločnosť má relatívne nízky pomer ceny k zisku (P/E), no jej forwardové P/E je vyššie ako súčasné, čo naznačuje obmedzený potenciál rastu ziskov. Očakáva sa však silný druhý kvartál vzhľadom na nedávny prudký rast cien kryptomien. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Dopady zaradenia Coinbase do indexu S&P 500:

Zvýšený dopyt po akciách: Zaradenie do indexu S&P 500 spúšťa okamžité kapitálové toky z pasívnych fondov, ktoré musia kopírovať zloženie indexu, a preto budú nútené nakúpiť akcie spoločnosti. Odhady hovoria o nákupnom tlaku v objeme niekoľkých miliárd dolárov. Indexové fondy budú musieť nakúpiť veľké množstvo akcií Coinbase, čo zodpovedá niekoľkým dňom bežného objemu obchodovania. Vyššia viditeľnosť a dôveryhodnosť: Index S&P 500 je považovaný za symbol „blue-chip“ kvality a reprezentuje najvýznamnejšie spoločnosti americkej ekonomiky. Zaradenie do indexu zvyšuje dôveryhodnosť firmy medzi inštitucionálnymi aj retailovými investormi. Coinbase sa automaticky stáva súčasťou dôchodkových portfólií, podielových fondov a ďalších inštitucionálnych investičných stratégií, ktoré sledujú index. Potenciál ďalšieho rastu a cenovej stabilizácie: Analytici zvyšujú cieľové ceny akcií Coinbase, pričom poukazujú na dlhodobé výhody plynúce z inštitucionálnych kapitálových tokov a väčšej cenovej stability vďaka pasívnym fondom. Zaradenie do indexu môže spoločnosť čiastočne izolovať od volatility kryptomenového trhu, keďže dopyt po jej akciách nebude závislý len od sentimentu v kryptomenách, ale aj od mechanizmov rebalansovania indexu. Na druhej strane to prináša aj riziko – spoločnosť môže reagovať na poklesy indexu S&P 500 spôsobené inými firmami, napríklad po slabých makroekonomických údajoch. Symbolický míľnik pre kryptomenový sektor: Táto udalosť je vnímaná ako „zlomový moment“ pre celý sektor a znamená jeho dozrievanie a čoraz väčšie prijatie v rámci tradičného finančného systému. Môže otvoriť dvere aj ďalším kryptofirmám k zaradeniu do indexu S&P 500.

Reakcia trhu a analytikov:

Po zverejnení informácie akcie Coinbase prudko vzrástli, čo viedlo k výraznému zvýšeniu trhovej kapitalizácie spoločnosti. Analytici sú prevažne pozitívni – zdôrazňujú potenciál ďalšieho rastu a dlhodobé výhody indexového zaradenia. Niektorí vydávajú odporúčanie „kúpiť“, zatiaľ čo iní sú opatrnejší vzhľadom na špecifické riziká súvisiace s kryptomenovým odvetvím.





Priemerný 12-mesačný cenový cieľ pre akcie Coinbase je 258 USD za akciu, pričom aktuálna trhová cena sa pohybuje okolo 242 USD. Najnovšie aktualizácie však naznačujú ešte vyšší potenciál spoločnosti. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zaradenie Coinbase do indexu S&P 500 je dôkazom úspechu spoločnosti a zároveň symbolickým krokom vpred pre celý kryptomenový trh. Coinbase splnila prísne kritériá na vstup do indexu a jej zaradenie by malo zvýšiť dopyt po akciách, posilniť dôveryhodnosť a potenciálne stabilizovať ich cenu. Analytici očakávajú rastúci záujem zo strany inštitucionálnych investorov a vnímajú tento krok ako dôležitý signál pre budúcnosť trhu s digitálnymi aktívami.





Akcie spoločnosti vykazujú koreláciu s cenou Bitcoinu a v poslednom období posilňujú. Dnešné oživenie z veľkej časti vymazalo rozdiel, ktorý vznikol v dôsledku relatívnej slabosti akcií na konci februára a v marci. Zdroj: xStation5





