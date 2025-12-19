Coty dokončila predaj podielu v spoločnosti Wella za 750 miliónov dolárov

- Coty predala zostávajúci 25,8 % podiel vo Welle spoločnosti KKR za 750 miliónov USD.
- Spoločnosť si ponecháva 45 % nárok na budúce výnosy z predaja alebo IPO Welly.
- Väčšina prostriedkov bude použitá na zníženie dlhu.
- Transakcia zavŕšila stratégiu zjednodušenia portfólia, ktorá sa začala v roku 2020.
- Coty predala zostávajúci 25,8 % podiel vo Welle spoločnosti KKR za 750 miliónov USD.
- Spoločnosť si ponecháva 45 % nárok na budúce výnosy z predaja alebo IPO Welly.
- Väčšina prostriedkov bude použitá na zníženie dlhu.
- Transakcia zavŕšila stratégiu zjednodušenia portfólia, ktorá sa začala v roku 2020.
Americká kozmetická spoločnosť Coty predala svoj zostávajúci 25,8 % podiel v značke Wella investičnému gigantovi KKR za 750 miliónov dolárov. Tým zavŕšila niekoľkoročný proces zjednodušenia portfólia, ktorý sa začal už v roku 2020. Coty si však ponecháva nárok na 45 % z budúceho výnosu z predaja alebo IPO Welly – a to po splnení prioritného výnosu pre KKR.
Spoločnosť uviedla, že väčšinu hotovosti z tejto transakcie využije na zníženie svojho zadlženia, čo je v súlade s jej cieľom finančného ozdravenia. Akcie Coty reagovali na správu rastom o 2 % v premarkete, aj keď sa za posledné dva roky prepadli o viac ako 70 % v dôsledku slabých predajov a rastúcej konkurencie najmä v segmente „mass beauty.“
Tento rok Coty začala strategické prehodnotenie svojho podnikania, v rámci ktorého sa rozhodla zamerať najmä na svoj parfumový segment, kde drží významné licencie napríklad značiek Gucci, Chloe či Burberry. Slabý dopyt po dekoratívnej kozmetike, najmä v strednom cenovom segmente, ju totiž prinútil prehodnotiť svoju dlhodobú stratégiu.
Podľa nedávnych správ Financial Times sa navyše špekuluje o možnej zmene vedenia spoločnosti – hlavný akcionár JAB Holding údajne zvažuje výmenu predsedu predstavenstva aj generálneho riaditeľa.
Coty kúpila Wellu v roku 2015 od Procter & Gamble ako súčasť rozsiahleho obchodu za 12,5 miliardy dolárov, v rámci ktorého získala časť kozmetického portfólia tejto nadnárodnej spoločnosti. Teraz však predajom posledného podielu definitívne uzatvára jednu z najväčších akvizícií svojej histórie.
Graf COTY.US (D1)
Akcie spoločnosti Coty sa aktuálne obchodujú na úrovni 3,24 USD, čo je výrazne pod hodnotami z predchádzajúcich mesiacov. Technická situácia zostáva negatívna, pričom cena je dlhodobo pod kĺzavými priemermi EMA 50 (3,59 USD) a SMA 100 (4,00 USD), ktoré smerujú nadol a potvrdzujú pretrvávajúci zostupný trend.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Novo Nordisk – Riziká ustupujú, prichádzajú príležitosti
Mercedes-Benz zaplatí v USA takmer 150 miliónov dolárov za urovnanie emisného škandálu
Harbour Energy vstupuje do Mexického zálivu
Amerika zastavuje päť obrovských projektov veterných elektrární na mori: Akcie firiem sa prepadávajú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.