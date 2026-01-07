Critical Metals v centre špekulácií okolo Grónska 🔎

Akcie spoločnosti Critical Metals Corp dnes rastú o ďalších 7 %, čím celkový odraz dosiahol viac než 80 %. Hlavným faktorom tohto pohybu je obnovený záujem USA o Grónsko.
Critical Metals je výrazne závislá od vývoja vzťahov medzi Grónskom a Spojenými štátmi, pretože jej kľúčovým aktívom je projekt vzácnych zemín Tanbreez, ktorý sa nachádza práve v Grónsku. To znamená, že povolenia, vývozné práva a dlhodobá životaschopnosť projektu zostávajú v kompetencii grónskych a dánskych regulačných orgánov, zatiaľ čo potenciálni zákazníci, finanční partneri a strategická podpora sa očakávajú najmä zo Spojených štátov.
Aktuálne je valuácia spoločnosti do veľkej miery ovplyvnená tým, ako sa budú vyvíjať vzťahy medzi Grónskom a USA. Užšia strategická spolupráca by mohla otvoriť cestu k financovaniu a dopytu, zatiaľ čo diplomatické napätie alebo politická neistota môžu spomaliť vývoj projektu a zvýšiť riziko.
Biely dom uviedol, že prezident Donald Trump zvažuje „široké spektrum možností“ týkajúcich sa získania Grónska — vrátane potenciálneho využitia amerických ozbrojených síl — a označil tento arktický ostrov za prioritu národnej bezpečnosti. Európski lídri vydali koordinovanú reakciu na podporu Dánska a Grónska, zdôraznili suverenitu a územnú celistvosť podľa medzinárodného práva a partneri z NATO varovali, že akýkoľvek vojenský zásah USA by mohol destabilizovať alianciu.
Z hľadiska stratégie sa Critical Metals profiluje ako západný dodávateľ kritických surovín v rámci rastúceho portfólia projektov. Tanbreez je považovaný za jedno z najväčších ložísk vzácnych zemín na svete.
Najnovší rast akcií je výsledkom obnovených špekulácií o možnej účasti USA na ťažbe surovín v Grónsku — podobne ako tomu bolo na prelome septembra a októbra minulého roka.
