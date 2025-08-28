CrowdStrike oslabuje po slabšom výhľade, doznievajú dopady vlaňajšieho výpadku

Akcie spoločnosti CrowdStrike klesli pred štvrtkovým otvorením trhu približne o 3 %, keď firma zverejnila slabší výhlaď tržieb. Ten odráža pretrvávajúce dôsledky minuloročného nevydareného updatu softvéru Falcon, ktorý spôsobil globálny výpadok systémov Windows a ochromil prevádzku v nemocniciach, bankách aj na letiskách.
Spoločnosť očakáva, že tržby v treťom štvrťroku budú skôr v súlade s odhadmi analytikov. Ziskovosť však krátkodobo ovplyvňujú zľavové programy a stimuly, ktoré boli zavedené po výpadku a umožňujú zákazníkom využívať viac produktov alebo predĺžiť dobu ich používania.
Napriek týmto komplikáciám druhý štvrťrok poukázal na solídny rast – tržby vzrástli o 21 %. To potvrdzuje, že dopyt po kybernetickej bezpečnosti zostáva silný, najmä vďaka investíciám do AI riešení, ktoré majú čeliť rastúcim digitálnym hrozbám.
Analytici spoločnosti Morningstar označili pokles ceny akcií skôr za reakciu na príliš vysoké očakávania investorov pred výsledkami než za signál zásadného oslabenia biznisu.
Akcie CrowdStrike sú od začiatku roka stále v pluse, a to o 23,5 %, čo ukazuje, že investori firme aj napriek krátkodobým turbulenciám naďalej veria.
Graf CRWD.US (D1)
Akcie CrowdStrike sa po zverejnení výsledkov obchodujú na úrovni 421,12 USD, teda pod kľúčovými kĺzavými priemermi. EMA 50 sa nachádza na 445,50 USD a SMA 100 na 444,74 USD, čo poukazuje na slabnúci trend a potvrdený prielom smerom nadol.
RSI na hodnote 40,6 signalizuje zvýšený predajný tlak, no zatiaľ bez vstupu do prepredaného pásma.
Ak by súčasný pokles pokračoval, ďalšia významná podpora sa nachádza v zóne 400–405 USD, ktorej prelomenie by mohlo otvoriť priestor na hlbšiu korekciu smerom k úrovniam okolo 370 USD.
Naopak, pre býčí scenár by bolo kľúčové, aby sa akcie vrátili späť nad 445 USD, kde sa nachádzajú oba sledované kĺzavé priemery – ich opätovné prekonanie by mohlo signalizovať stabilizáciu a nový rastový impulz.
Zdroj: xStation5
