CVS prekonáva očakávania a zvyšuje výhlaď, aj napriek masívnemu odpisu v zdravotníckej divízii

- CVS zvýšilo celoročný výhlaď zisku na 6,55–6,65 USD na akciu, oproti predchádzajúcemu rozpätiu 6,30–6,40 USD.
- Napriek tomu spoločnosť zaúčtovala odpis vo výške 5,73 miliardy USD v dôsledku zmien v zdravotníckej divízii.
- Zisk 1,60 USD na akciu prekonal očakávania (1,37 USD) – už 4. kvartál po sebe pozitívne prekvapenie.
- Tržby vzrástli o 7,8 % na 102,9 miliardy USD, najmä vďaka lekárenskej divízii a akvizícii zákazníkov Rite Aid.
Spoločnosť CVS Health oznámila za tretí kvartál zmiešané výsledky – na jednej strane zvýšila celoročný výhlaď upraveného zisku, na strane druhej odpísala aktíva vo výške 5,73 miliardy USD vo svojej zdravotníckej divízii. Tento odpis súvisí so zdravotníckymi klinikami Oak Street Health, poklesom hodnoty poskytovateľa domácej starostlivosti Signify Health a tiež restrukturalizáciou MinuteClinics umiestnených priamo v lekárňach CVS.
Napriek účtovnej strate 3,13 USD na akciu spoločnosť prekonala upraveným ziskom 1,60 USD na akciu očakávania analytikov, ktorí predpokladali len 1,37 USD. Ide už o štvrtý kvartál po sebe s pozitívnym prekvapením, čo naznačuje stabilizáciu po predchádzajúcom slabšom období.
Celkové tržby vzrástli o 7,8 % na 102,9 miliardy USD, najmä vďaka 11,7 % rastu tržieb z lekární, kde pomohla expanzia klientely po akvizícii časti pobočiek Rite Aid, ktoré priniesli až 9 miliónov nových zákazníkov.
CEO David Joyner upozornil, že spoločnosť pristupuje opatrne k ďalším investíciám do zdravotníckych zariadení. V roku 2026 a ďalej plánuje obmedziť počet novootváraných kliník, keďže zmeny v americkom zdravotnom systéme a nákladoch na starostlivosť skomplikovali pôvodný rastový plán.
Zdravotná poisťovňa Aetna, ktorú CVS vlastní, vykázala medical loss ratio (MLR) na úrovni 92,8 %, čo zodpovedá očakávaniam trhu. Ide o podiel vybraného poistného, ktorý je skutočne vynaložený na zdravotnú starostlivosť. Na porovnanie, v druhom kvartáli MLR dosiahlo 89,9 % – trend teda poukazuje na rastúce náklady na zdravotné služby.
Graf CVS.US (D1)
Akcie spoločnosti CVS Health pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 82,10 USD. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (76,13 USD) aj SMA 100 (70,45 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúce býčie momentum. RSI dosahuje hodnotu 67,0, teda sa blíži prekúpenej zóne, no stále je pod úrovňou 70, čo naznačuje, že trh má priestor na ďalší rast bez nutnosti výraznej korekcie.
Z technického hľadiska má trh veľmi silnú dynamiku a ak nepríde k negatívnym fundamentálnym prekvapeniam, cena môže ďalej rásť s potenciálnymi cieľmi v pásme 85–87 USD, kde sa nachádzajú ďalšie psychologické aj technické rezistencie. Prvá významnejšia podpora je na úrovni okolo 76 USD.
Zdroj: xStation5
