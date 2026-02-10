CVS si napriek chaosu v americkom zdravotnom poistení zachováva svoj výhľad na rok 2026

- CVS potvrdila svoj výhľad na rok 2026 a očakáva rast vo všetkých kľúčových segmentoch.
- Upravený zisk až 7,20 USD na akciu je nad konsenzom analytikov.
- Medicare Advantage zostáva slabým článkom kvôli regulácii a rastúcim nákladom.
- Napriek poklesu ceny akcií je CVS relatívne stabilná tvárou v tvár problémom sektora.
- CVS potvrdila svoj výhľad na rok 2026 a očakáva rast vo všetkých kľúčových segmentoch.
- Upravený zisk až 7,20 USD na akciu je nad konsenzom analytikov.
- Medicare Advantage zostáva slabým článkom kvôli regulácii a rastúcim nákladom.
- Napriek poklesu ceny akcií je CVS relatívne stabilná tvárou v tvár problémom sektora.
CVS Health potvrdila svoj finančný výhľad na rok 2026, hoci sektor zdravotného poistenia v USA čelí značnej neistote. Spoločnosť tiež prekonala očakávania v štvrtom štvrťroku, keď vykázala lepší predaj a zisky a zlepšený prevádzkový cash flow. Výsledky potvrdzujú optimizmus, ktorý CVS prezentovala na svojom dni investorov v decembri.
CVS očakáva, že všetky tri kľúčové segmenty – poistenie, lekárne a správa liekových benefitov – budú v roku 2026 rásť. Ide o významný obrat, najmä pre divíziu lekární, kde spoločnosť predtým očakávala tlak na ziskovosť. Pre rok 2026 CVS teraz odhaduje upravený zisk až 7,20 USD na akciu, čo je nad priemerom konsenzu analytikov.
Na druhej strane spoločnosť znížila svoj výhľad prevádzkového cash flow na minimálne 9 miliárd USD (z pôvodných 10 miliárd USD) z dôvodu skoršieho inkasovania určitých platieb. Trh reagoval opatrne a akcie po zverejnení výsledkov krátkodobo oslabili.
Regulačný tlak a slabší program Medicare Advantage
Pozitívne výsledky CVS kontrastujú s problémami, s ktorými sa potýkajú jej konkurenti. Spoločnosť UnitedHealth Group nedávno zaznamenala prvý pokles tržieb za viac ako tri desaťročia a spoločnosť Elevance Health je podobne opatrná. Celý sektor čelí tlaku v dôsledku ťažko predvídateľných nákladov na zdravotnú starostlivosť a regulačných zásahov.
Citlivou otázkou je program Medicare Advantage, ktorý bol doteraz stabilným zdrojom zisku. Rozhodnutie vlády výrazne nezvyšovať sadzby na rok 2027 a rastúce náklady však znižujú ziskovosť. CVS zaznamenala mierny pokles počtu poistencov, čo je v súlade s očakávaniami vedenia. Spoločnosť zároveň čelí politickému tlaku, keď prezident Donald Trump opakovane vyzýva poisťovne, aby znížili ceny.
Od začiatku roka akcie CVS klesli o približne 4,5 %, zatiaľ čo index S&P 500 posilnil približne o 1,7 %. Výsledky za štvrtý štvrťrok však ukazujú, že CVS je v relatívne lepšej kondícii ako väčšina jej konkurentov – zisk 1,09 USD na akciu a tržby 105,7 mld. USD prekonali očakávania trhu.
Graf CVS.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
🔴Živý komentár XTB: Inflácia v USA môže byť motorom ďalších poklesov akciových indexov a drahých kovov
Zhrnutie trhu: Dolár zrýchľuje pred CPI. Zmiešané tržby francúzskych gigantov (13.02.2026)
Lufthansa sa blíži k návratu do indexu DAX
Arista Networks uzatvára rok 2025 s rekordnými výsledkami!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.