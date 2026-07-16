Czechoslovak Group: od historického IPO 🏛️ k boju o dôveryhodnosť 📉

Czechoslovak Group (CSG) zažila v posledných šiestich mesiacoch najintenzívnejšie obdobie svojej existencie ako verejne obchodovaná spoločnosť — od triumfálneho vstupu na burzu cez rekordné finančné výsledky až po vážnu krízu dôvery spôsobenú útokom aktivistického shortsellérového fondu.
IPO a raketový štart
V januári 2026 vstúpila CSG na burzu Euronext Amsterdam s IPO 15,2 % akcií, pričom celkový hrubý výnos dosiahol 3,8 miliardy eur — išlo o najväčšie obranné IPO v histórii sveta, a to tak z hľadiska objemu vybraných prostriedkov, ako aj trhovej kapitalizácie. Medzi tzv. cornerstone investormi figurovali Artisan Partners, vybrané fondy a účty spravované BlackRock a Al-Rayyan Holding, stopercentná dcérska spoločnosť Qatar Investment Authority; títo investori sa zaviazali k upísaniu akcií v celkovom objeme 900 miliónov eur. Na základe konečnej ponukovej ceny ohodnotilo IPO skupinu CSG na 25,0 miliardy eur. Akcie v prvý deň obchodovania v Prahe posilneli o viac ako 30 %.
Silný prevádzkový základ
CSG je česká priemyselno-technologická holdingová skupina združujúca viac ako 100 spoločností s viac ako 14 000 zamestnancami po celom svete; pôsobí v oblasti obrany, letectva, munície, automotive a železničného priemyslu. Portfólio skupiny je štruktúrované do piatich hlavných divízií: Defence, Ammo+, Mobility, Aerospace a Business Projects. Tržby skupiny za prvé tri štvrťroky roka 2025 dosiahli 4,49 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 82,4 %; upravený prevádzkový EBIT vzrástol o 77,1 % na 1,10 miliardy eur. Za celý rok 2025 skupina vykázala nárast tržieb o 71,7 % medziročne na 6,7 miliardy eur.
V strategickej rovine CSG výrazne posilňovala vertikálnu integráciu: skupina dokončila akvizíciu závodu na výrobu nitrocelulózy v Bomlitz v Nemecku, čím si zabezpečila dlhodobý prístup k tejto strategickej surovine pre výrobu munície. Akvizícia The Kinetic Group z roku 2024/2025 z CSG urobila najväčšieho výrobcu malorážovej munície v západnom svete. Strategickým krokom bolo aj vstúpenie do segmentu bezpilotných leteckých systémov (UAS) prostredníctvom novo vzniknutej AviaNera Technologies, ktorá hneď v novembri 2025 akvírovala srbského výrobcu pohonných systémov pre drony MUST Solutions.
Shortseller zasahuje: prípad Hunterbrook
Pokoj po IPO narušil 4. mája 2026 americký aktivistický shortseller Hunterbrook Capital. Akcie CSG uzavreli na 16,00 EUR, teda klesli o približne 13 %, po tom, čo Hunterbrook Capital zverejnil správu spochybňujúcu výrobnú kapacitu skupiny, jej obchodný model a transparentnosť zverejňovania informácií. Správa tvrdila, že skupina sa pri predaji munície spolieha skôr na sprostredkovanie než na vlastnú výrobu, a upozornila na to, čo označila za opomenutia v IPO prospekte. Akcie sú tak naďalej hlboko pod skoršími maximami — približne na polovici hodnoty z prvého dňa obchodovania v Amsterdame v januári.
Ku kontroverziám pribúdali ďalšie okolnosti: v marci konsorcium novinárov informovalo, že španielsky muničný závod CSG bol pozastavený v prístupe k zákazkám NATO pre podozrenie z neprijateľných praktík; CSG označila pozastavenie za dočasné a procesné opatrenie. V apríli Seznam Zprávy informovali, že menšinový akcionár Petr Kratochvíl uplatnil dni pred IPO opciu a žiadal 1,4 miliardy eur za svoj podiel; Kratochvíl vlastní 10 % CSG Land Systems a disponuje blokovacími právami nad kľúčovými korporátnymi rozhodnutiami.
Reakcia vedenia a aktuálna situácia
CSG obvinenia odmietla a vyhlásila, že jej IPO dokumentácia i verejné vyjadrenia presne opisujú operácie skupiny; skupina uviedla, že prevádzkuje výrobné závody vo viacerých krajinách a v roku 2025 vyrobila približne 630 000 kusov munície stredného a veľkého kalibru; zároveň oznámila, že určité transakcie a záväzky, na ktoré Hunterbrook poukázal, boli riadne zverejnené a niektoré z nich už boli vysporiadané. Skupina potvrdila plány navýšiť vlastnú výrobu o približne 20 % v roku 2026, so strednodobým cieľom 1,1 milióna kusov ročne zo závodov na Slovensku, v Grécku, Srbsku, Španielsku a Indii. Interná pohľadávka vo výške 275 miliónov eur, vzniknutá pred-predajom nekmeňových aktív, bola v priebehu prvého štvrťroka 2026 plne vysporiadaná v hotovosti.
Akcie CSG sa aktuálne pohybujú okolo 13,58 EUR — výrazne pod upisovacou cenou 25 EUR z januára 2026. CSG v uplynulých mesiacoch hasila jeden reputačný požiar za druhým; jej verejný obraz zostáva poznačený útokom Hunterbrooku, problematickým odkúpením podielu menšinového akcionára Kratochvíla a pretrvávajúcim sporom o ďalší osud automobilky Tatra Trucks. Napriek výrazným prevádzkovým výsledkom a ambicióznej stratégii — Michal Strnad deklaroval cieľ vyrásť na druhého najväčšieho európskeho výrobcu obranných systémov — zostáva kľúčovou otázkou pre trhy, či management dokáže presvedčiť investorov o preukázateľnosti svojho výrobného modelu v nadchádzajúcich kvartálnych výsledkoch.
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