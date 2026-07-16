📅 Makroekonomický kalendár: Trump, Fed a výsledky z Wall Street bojujú o pozornosť investorov (16.07.2026)

Sezóna výsledkov naberá na tempe, Trump plánuje rozšírenie vojenskej akcie na Blízkom východe a rad predstaviteľov Fedu postupne zabiera slovo po posledných údajoch o inflácii PPI. Inými slovami – všetko sa deje naraz a investori sa pokúšajú oddeliť fundamenty od šumu, najmä pri pretrvávajúcom tlaku na spoločnostiach spojených s AI.
Práve zverejnené výsledky TSMC nevygenerovali optimizmus v obchodovaní po hodinách v USA, kde akcie spoločnosti aktuálne strácajú 1,4 %. Výsledky spoločností zostanú dnes hlavným zdrojom volatility na Wall Street. Napriek tomu stojí za pozornosť dnešné vyjadrenia členov Fedu či správa EIA o zemnom plyne, ktoré spolu s geopolitickými udalosťami pohnú devízovým trhom a komoditami. Z makroekonomického pohľadu bude kľúčový odčítok maloobchodných tržieb. Americký spotrebiteľ sa v poslednom čase potýka s problémom rýchleho vyčerpávania úspor po poslednom skoku životných nákladov, takže údaje budú kľúčové pre Fed zameraný na infláciu.
Najdôležitejšie publikácie z rána
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Veľká Británia (HDP): Ranná relácia bola dominovaná silným balíkom údajov z britskej ekonomiky. HDP za máj v mesačnom vyjadrení dosiahlo 0,1 % (v súlade s konsenzom). Pozitívne však prekvapil kvartálny ukazovateľ (q/q), ktorý odrazil na 0,7 % pri výhľade 0,5 %. V ročnom vyjadrení (r/r) ekonomika vzrástla o 1,3 % (mierne pod výhľadom 1,4 %).
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Veľká Británia (Priemysel a obchod): Solídne odčítky prišli z britského spracovateľského priemyslu, ktorý v ročnom vyjadrení vzrástol až o 2,3 % (oproti očakávaným 1,9 %). Horšie dopadla celková priemyselná výroba, ktorá sa stiahla o -0,5 % m/m (konsenzus predpokladal -0,1 %). Obchodný deficit sa výrazne zúžil na -18,66 mld. GBP (výhľad bol -23,3 mld.).
Makroekonomický kalendár
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10:00 Taliansko – Inflácia CPI v ročnom vyjadrení za jún. Konsenzus: 3,0 %. Predchádzajúci odčítok: 3,2 %.
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11:00 Eurozóna – Saldo zahraničného obchodu s.a. za máj. Konsenzus: 2,5 mld. Predchádzajúci odčítok: 1,3 mld.
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14:00 Poľsko – Jadrová inflácia (bez cien potravín a energií) v ročnom vyjadrení za jún. Konsenzus: 3,0 %. Predchádzajúci odčítok: 3,1 %.
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14:15 Kanada – Začaté stavby domov za jún. Konsenzus: 258 tis. Predchádzajúci odčítok: 261,4 tis.
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14:30 USA – Maloobchodné tržby v mesačnom vyjadrení za jún. Konsenzus: 0,2 %. Predchádzajúci odčítok: 0,9 %.
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14:30 USA – Maloobchodné tržby bez áut v mesačnom vyjadrení za jún. Konsenzus: -0,1 %. Predchádzajúci odčítok: 0,8 %.
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14:30 USA – Index Fed z Philadelphie za júl. Konsenzus: 13. Predchádzajúci odčítok: 10,3.
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14:30 USA – Žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Konsenzus: 216 tis. Predchádzajúci odčítok: 215 tis.
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16:00 USA – Index podpísaných zmlúv o kúpe domov v mesačnom vyjadrení za jún. Konsenzus: -0,5 %. Predchádzajúci odčítok: 3,8 %.
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16:30 USA – Týždenná zmena zásob zemného plynu podľa EIA. Predchádzajúci odčítok: 61 mld.
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18:30 USA – Prejav členky FOMC (Lorie Logan).
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19:25 USA – Prejav člena FOMC (Jeffrey Schmid).
Najdôležitejšie zverejnenia výsledkov spoločností na Wall Street:
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TSMC
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UnitedHealthcare
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GE Aerospace
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Netflix
3 trhy, na ktoré sa dnes oplatí zamerať:
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GBPUSD – Britská libra „trávi" ranný, mimoriadne hustý balík údajov z britskej ekonomiky. Vyššie ako očakávané odčítky dynamiky HDP v kvartálnom vyjadrení a silný spracovateľský priemysel poskytujú fundamentálne argumenty pre jastrabí tábor Bank of England (BoE). Popoludňajšia konfrontácia s údajmi o maloobchodných tržbách z USA rozhodne o smere na „cable" do konca dňa.
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EURPLN – O 14:00 spozná domáci trh odčítok jadrovej inflácie (bez cien potravín a energií) za jún. Konsenzus predpokladá pokles dynamiky z 3,1 % na 3,0 % r/r. Tieto údaje sú kľúčové pre posúdenie pretrvávajúceho domáceho cenového tlaku a priamo ovplyvňujú rétoriku Rady menovej politiky (RPP), čo môže vyvolať zvýšenú volatilitu na zlotom i v bankovom sektore na GPW.
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Nasdaq / US100 – O 14:30 zasiahne trhy absolútne kľúčová správa o maloobchodných tržbách z USA za jún, podporená údajmi o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti (claims) a indexom Philadelphia Fed. Očakáva sa výrazné spomalenie tržieb (odhady pre jadrový ukazovateľ predpokladajú dokonca zápornú dynamiku na úrovni -0,1 % m/m). Údaje ukážu, v akom stave sa nachádza americký spotrebiteľ – príliš slabý odčítok môže roznietiť obavy z tvrdého pristátia ekonomiky a citeľne zasiahnuť náladu na Wall Street, zatiaľ čo výsledok zodpovedajúci výhľadom by mal posilniť vieru v jesenné znižovanie sadzieb zo strany Fedu.
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