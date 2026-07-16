Graf dňa: Futures na Nasdaq klesajú o 0,6 % napriek lepším výsledkom TSMC! Prichádza vytriezvenie z AI? (16. 7. 2026)

Napriek mimoriadne silným výsledkom TSMC za 2. štvrťrok a zvýšenému celoročnému výhľadu sa futures na Nasdaq obchodujú nižšie. Klasickú reakciu typu „sell the news“ na TSMC výrazne zosilňuje náhla a vážna geopolitická eskalácia v Perzskom zálive. Táto dvojitá rana v podobe únavy z vysokého ocenenia a nového šoku na strane dodávok energií urýchľuje presun investorov do režimu risk-off naprieč globálnymi trhmi a zároveň prehlbuje skepsu, ktorá je už viditeľná pri akciách spojených s AI.
Technická analýza: US100 (H1)
Pokles po zverejnení výsledkov a geopolitickej eskalácii stlačil index US100 pod jeho krátkodobé a strednodobé exponenciálne kĺzavé priemery (EMA 10 na 29 675,34, EMA 30 na 29 727,24 a EMA 100 na 29 731,29). Index prelomil úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu (29 632,59) a rýchlo sa približuje ku kľúčovému technickému bodu: rastúcej trendovej línii spájajúcej júlové lokálne minimá, ktorá sa nachádza v blízkosti úrovne 78,6 % Fibonacciho retracementu (29 524,67). Indikátor RSI (14) klesol na 37,6, čo poukazuje na prevahu krátkodobého predajného tlaku, ale zároveň naznačuje, že sa trh blíži k prepredanému pásmu. Býci musia túto hlavnú podporu v podobe trendovej línie ubrániť, aby zabránili hlbšej korekcii smerom k úrovni 100,0 % Fibonacciho retracementu na 29 387,19.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje futures na Nasdaq (US100)?
Ranný predajný tlak odráža reakciu na výsledky TSMC, ktoré nedokázali podporiť polovodičový trh už zaťažený negatívnym sentimentom. Index Philly Semiconductor včera klesol o 2 %. Toto preskupovanie trhu sa zrýchľuje s tým, ako eskalujúci konflikt na Blízkom východe upozorňuje na krehkú povahu globálneho dodávateľského reťazca polovodičov, ktorý je obmedzený nedostatočnou ponukou.
Mimoriadne silné čísla TSMC za 2. štvrťrok a výhľad
- Rekordný čistý zisk: TSMC vykázala za druhý štvrťrok rekordný čistý zisk vo výške 706,56 miliardy TWD, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 23,4 %. Výsledok výrazne prekonal odhad LSEG SmartEstimates vo výške 632,64 miliardy TWD aj konsenzus agentúry Bloomberg na úrovni 623,73 miliardy TWD.
- Rast tržieb: Tržby v druhom štvrťroku medziročne vzrástli o 36 % na 1,27 bilióna TWD, teda približne 39,45 miliardy USD, a prekonali očakávania.
- Míľniky v oblasti ziskovosti: Prevádzková efektívnosť zostala mimoriadne silná. Hrubá marža vzrástla na 67,7 % oproti očakávaným 67,1 % a prevádzková marža dosiahla 60,3 % oproti očakávaným 58,6 %.
- Silný výhľad na 3. štvrťrok: Výrobca čipov očakáva v treťom štvrťroku tržby v rozmedzí 44,6 až 45,8 miliardy USD, čo pohodlne prekonáva konsenzus vo výške 43,11 miliardy USD. Hrubá marža v treťom štvrťroku by sa mala pohybovať medzi 65 % a 67 %.
- Zvýšený celoročný výhľad: TSMC v reakcii na mimoriadne silný budúci dopyt zvýšila výhľad kapitálových výdavkov na rok 2026 na 60 až 64 miliárd USD z predchádzajúcich 52 až 56 miliárd USD. Zároveň zvýšila odhad celoročného rastu tržieb v amerických dolároch na mierne viac než 40 % z predchádzajúceho výhľadu presahujúceho 30 %.
Širší príbeh okolo AI
- Skutočný dopyt po AI hardvéri: TSMC je hlavným zmluvným výrobcom pre spoločnosti Nvidia, Apple, AMD a Broadcom. Jej rekordné tržby preto predstavujú veľmi presný ukazovateľ toho, že investície do AI infraštruktúry stále pokračujú naplno.
- Pretrvávajúci nedostatok ponuky: Štrukturálny nedostatok najpokročilejších čipov nevykazuje žiadne známky zmiernenia. Generálny riaditeľ C. C. Wei nedávno upozornil, že spoločnosť nebude niekoľko rokov schopná vybudovať dostatočné kapacity na uspokojenie dopytu amerických zákazníkov, a to ani pri rozširovaní výroby v USA vrátane odhadovanej investície vo výške 265 miliárd USD do areálu v Arizone. Tento nedostatok ponuky potvrdzuje aj výrobca pamätí SK Hynix, ktorý očakáva, že nedostatok vysokopriepustných pamätí HBM pretrvá aj po roku 2030.
- Obavy z nadmerných výdavkov a vysokého ocenenia: Napriek mimoriadne silným fundamentom upozorňuje okamžitá negatívna reakcia Nasdaqu na rastúcu skepsu trhu. Hyperscaleri, ako je Meta a jej konkurenti, majú len v tomto roku investovať do AI infraštruktúry viac než 725 miliárd USD. Investori sa preto čoraz viac obávajú, či tieto spoločnosti nebudujú nadmerné kapacity vo vzťahu k skutočným budúcim tržbám. Keďže významná časť týchto výdavkov je financovaná rastúcim firemným dlhom, technologické akcie zostávajú veľmi citlivé na únavu z vysokého ocenenia.
Geopolitická eskalácia v Perzskom zálive
- Vojenská eskalácia v oblasti Perzského zálivu: Americký raketový útok na supertanker Belma a následné letecké údery medzi USA a Iránom fakticky uzavreli kľúčový Hormuzský prieliv. To zastavilo globálnu tankerovú dopravu a vyvolalo prudký rast cien ropy.
- Presun investorov do režimu risk-off: Tento vážny energetický šok a rastúca geopolitická hrozba vedú k rýchlemu presunu kapitálu. Investori opúšťajú technologické aktíva s vysokou betou, ako sú futures na Nasdaq, a presúvajú sa do defenzívnejších sektorov. Futures na index Dow Jones, ktorý je viac orientovaný na hodnotové akcie, sa obchodujú bez zmeny a vedú si najlepšie spomedzi hlavných amerických indexov.
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