🚨Amerika sa búri proti AI: Oracle a Blackstone čelia odporu v Michigane⚔️

- Projekt dátového centra v Saline Township má hodnotu 16 miliárd dolárov a zapájajú sa doň Oracle, OpenAI, Related Digital, Blackstone a Walbridge
- Iba 14 % Američanov by súhlasilo s výstavbou dátového centra vo vlastnej komunite
- V Michigane je momentálne plánovaných najmenej 13 podobných projektov
- Biely dom rokuje o dobrovoľnom záväzku na ochranu daňových poplatníkov pred nákladmi AI expanzie
- Projekt dátového centra v Saline Township má hodnotu 16 miliárd dolárov a zapájajú sa doň Oracle, OpenAI, Related Digital, Blackstone a Walbridge
- Iba 14 % Američanov by súhlasilo s výstavbou dátového centra vo vlastnej komunite
- V Michigane je momentálne plánovaných najmenej 13 podobných projektov
- Biely dom rokuje o dobrovoľnom záväzku na ochranu daňových poplatníkov pred nákladmi AI expanzie
Kým investori sledujú astronomické investície do umelej inteligencie ako motor budúcich ziskov technologických gigantov, v malej michiganskej obci Saline Township sa práve teraz odohráva iný príbeh. Miestni obyvatelia sa postavili proti výstavbe dátového centra za šestnásť miliárd dolárov a ich odpor sa stal celoštátnou témou len pár mesiacov pred kľúčovými senátnymi voľbami.
Projekt s prezývkou "The Barn" stavia konzorcium spoločností Oracle, OpenAI, Related Digital, Blackstone a Walbridge na ploche približne dvesto päťdesiat akrov. Podľa viacerých zdrojov len tretina Američanov schvaľuje tempo výstavby dátových centier a iba štrnásť percent respondentov by súhlasilo s ich výstavbou vo vlastnej komunite. V Michigane je aktuálne v rôznych fázach plánovania najmenej trinásť podobných projektov, pričom viaceré z nich už narazili na tvrdý odpor obyvateľov, ktorí sa obávajú o zdroje vody, kapacitu elektrickej siete a charakter vidieckych oblastí.
Napätie sa preniesalo aj do politiky. Demokratickí kandidáti na senátora sa rozchádzajú v prístupe k regulácii umelej inteligencie, zatiaľ čo administratíva v prezidentskom Bielom dome rokuje s energetickými spoločnosťami o dobrovoľnom záväzku, ktorý by mal ochrániť daňových poplatníkov pred nákladmi spojenými s expanziou AI infraštruktúry.
Pre investorov ide o signál, že sociálne a regulačné riziko sa stáva reálnym faktorom pri hodnotení firiem naviazaných na výstavbu AI infraštruktúry. Širšie technologické indexy citlivé na AI tému tak môžu v nadchádzajúcich týždňoch reagovať nielen na hospodárske výsledky, ale aj na politické a spoločenské signály z regiónov ako Michigan. Otázkou zostáva, či rastúci odpor verejnosti dokáže spomaliť tempo investícií do AI infraštruktúry, alebo sa stane len lokálnym javom bez väčšieho vplyvu na globálne kapitálové výdavky technologických gigantov.
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