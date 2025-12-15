Denné zhrnutie: Obavy v technologickom sektore ťahajú trhy nadol

- Obchodovanie v USA začalo miernymi ziskami, no trh postupne strácal dynamiku pre obavy o stav technologických spoločností. Najväčšie poklesy zaznamenali kontrakty na index Russell 2000, ktoré klesli približne o 0,6 %. Nasdaq 100 si viedol o niečo lepšie – kontrakty klesli o 0,3 %. Najmenšie straty boli na S&P 500 a Dow Jones, kde poklesy predstavovali asi 0,2 %.
- Spoločnosť iRobot, výrobca ikonických robotických vysávačov Roomba, nevydržala tlak čínskych alternatív a oznámila bankrot, pričom stratila viac než 70 % svojej hodnoty.
- Vyhlásenia členov FEDu boli trhom vnímané ako mierne holubičie, no stále väčšiu pozornosť priťahujú vnútorné rozpory. Členovia FOMC sa názorovo rozchádzajú. Z prostredia prezidenta Trumpa zároveň zaznelo, že kandidát Kevin Hasset už nie je takou istotou, ako si trhy mysleli pred týždňom.
- Európska seansa si vedie lepšie ako americká, väčšina trhov rastie. Lídrami rastu sú Taliansko a Poľsko – kontrakty na FTSE MIB rastú o 1 %, WIG20 až o 1,7 %. Zreteľné zisky dosahujú aj SUI20, UK100 a SPA35. Francúzsky CAC40 rastie o 0,4 %, zatiaľ čo DAX klesá o 0,2 %.
- Európske obchodovanie sprevádza pokles akcií obranného sektora, súvisiaci s ďalšou fázou rokovaní o Ukrajine. Európske banky však posilňujú, nálada investorov voči nim je výrazne pozitívna.
- Dáta švajčiarskeho PPI sklamali – výrobné ceny klesli o 0,5 % medzimesačne. Švajčiarsky frank oslabuje voči doláru a euru o približne 0,2 %.
- Na devízovom trhu sa nedarí nórskej a švédskej korune, ktoré oslabujú voči väčšine mien.
- Na komoditnom trhu, v segmente poľnohospodárskych produktov, pokračuje pokles ceny kakaa, ktoré čelí dlhodobému tlaku na strane ponuky. Kontrakty dnes klesli o viac než 6 %.
- Ropa oslabuje o viac než 1,5 %, opäť testuje nedávne minimá.
- Drahé kovy pokračujú v raste. Najviac posilňuje paládium – o 5 %, platina a striebro rastú o 2 %, zlato o 0,2 %.
- Napriek poklesu úrokových sadzieb a inštitucionálnemu záujmu trh s kryptomenami výrazne oslabuje. Bitcoin klesá o 3 % na 85 000 USD, Ethereum až o 5 %, opäť pod psychologickú hranicu 3 000 USD.
