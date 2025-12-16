Pokuty EÚ pre technologických gigantov — ich úloha v konkurencii medzi EÚ a USA

- Aké vysoké sú pokuty amerických technologických spoločností v Európe?
- Poškodzujú tieto pokuty tieto spoločnosti?
- Akú úlohu zohrávajú v rastúcej konkurencii medzi Európou a USA?
- Je pozícia USA naozaj taká silná, ako sa často tvrdí?
- Aké vysoké sú pokuty amerických technologických spoločností v Európe?
- Poškodzujú tieto pokuty tieto spoločnosti?
- Akú úlohu zohrávajú v rastúcej konkurencii medzi Európou a USA?
- Je pozícia USA naozaj taká silná, ako sa často tvrdí?
V pravidelných intervaloch sa v médiách objavujú správy o konaniach a pokutách, ktoré americkým technologickým gigantom ukladá Európska komisia alebo príslušné orgány. Uvádzané sumy sa rýchlo stávajú ťažko predstaviteľnými.
V roku 2024 získala EÚ z pokút voči najväčším americkým technologickým firmám viac príjmov, než zaplatili európske technologické firmy na daniach. Apple sám zaplatil viac než 1,8 miliardy eur, zatiaľ čo Meta a LinkedIn spolu musia uhradiť až 1,1 miliardy. A to sú len pokuty za rok 2024. V roku 2025 má Meta zaplatiť ďalších 200 miliónov, Platforma X 120 miliónov a Apple bude dlhovať ďalších 500 miliónov. Google dostal rekordnú pokutu takmer 3 miliardy eur. Aký je dôvod a aké môžu byť dôsledky?
Najprv treba vyvrátiť mýtus, že pokuty EÚ sú neškodné. Pokuty udeľované Európskou komisiou sa počítajú na základe globálnych tržieb materskej spoločnosti, nie na základe ziskov alebo výkonnosti konkrétneho segmentu. Možnosť optimalizácie výšky pokuty cez účtovníctvo je minimálna.
Ak sú tieto sankcie také vážne, prečo sa ich vplyv neodráža na oceneniach firiem? Hlavným dôvodom je to, že konania trvajú často mesiace až roky, a preto je riziko započítavané do cien postupne. Strata niekoľkých percent ročných tržieb je bolestivá, ale nestačí na hlbokú devalváciu najväčších firiem.
Otázkou teda je, aká je príčina a aké môžu byť dôsledky týchto pokút. Prečo sú také časté a odzrkadľujú vzťahy medzi Európou a USA?
Dôvod je jednoduchý. Biznis model amerických technologických gigantov stojí na niekoľkých pilieroch potrebných na udržanie rastu a ziskovosti:
-
Zber a agregácia citlivých údajov o používateľoch bez ich výslovného súhlasu
-
Konsolidácia trhu až po úroveň monopolu
Tieto spoločnosti potrebujú úplnú dominanciu, pričom im chýba konkurencia a regulačný dohľad. Tento model je v priamom rozpore s európskou reguláciou, ktorá presadzuje súťaž a ochranu spotrebiteľa. Americké firmy sa nedokážu prispôsobiť pravidlám rovnej súťaže.
Zasiahla aj americká vláda, pretože v hre nie sú len princípy, ale aj ekonomické záujmy. USA majú s Európou výrazný obchodný deficit, čo spochybňuje ich obraz ako neohrozenej ekonomickej veľmoci. IT služby sú jedným z mála segmentov, kde si USA vedia kompenzovať straty.
Preto americká vláda tvrdohlavo bráni konanie svojich technologických gigantov.
Efektivita amerického tlaku je však obmedzená. Vojenská závislosť Európy od USA sa ukázala ako ilúzia. Ukrajina sa bráni už rok bez americkej pomoci a Rheinmetall vyrába viac munície než celá americká produkcia. Zbrojársky sektor USA stráca klientov na Blízkom východe v prospech Európy, ktorej výzbroj je kvalitná a nezávislá od izraelských záujmov.
Clá a naratívy, ktoré Donald Trump používa v boji proti európskym produktom, nefungujú. Deficit síce mierne klesol, ale nedošlo k jeho odstráneniu. Aj tento pokles je spôsobený obrovským nárastom dovozu na začiatku roka, keď sa spoločnosti zásobili pred účinnosťou ciel. Na presnejšie závery však chýbajú aktuálne údaje, ktoré neboli zverejnené kvôli vládnemu shutdownu.
Okrem toho je rozdiel v kvalite medzi európskymi a americkými výrobkami obrovský – nie priekopa, ale oceán. Keď si miliardár ide kúpiť nové auto, nekúpi si Ford pick-up, ale Lamborghini. Intel a Nvidia nepoužívajú americké stroje Vecco, ale holandské stroje ASML. Američania používajú dánsky Ozempic (alebo jeho napodobeniny) na obezitu a počas pandémie COVID-19 dostávali vakcíny nemeckej a britskej výroby.
Takéto príklady by sa dali násobiť. Monumentálna ekonomická prevaha USA nad Európou existuje predovšetkým v mysliach komentátorov a politikov, ktorí sa snažia prenášať svoje názory na trhy a ekonomiku.
Európske regulácie a štruktúry, ktoré sú často kritizované ekonomickými elitami, predstavujú štrukturálnu prekážku pre americké firmy. Politika a ciele súčasnej americkej administratívy potrebujú oslabenú a rozdelenú Európu. Európska únia je príliš silným súperom na otvorenú obchodnú vojnu, najmä vo svetle odhodlanej Číny a zhoršujúcich sa ekonomických podmienok v USA.
Budúci rok možno očakávať zvýšený diplomatický tlak a protieurópsku politickú agitáciu zo strany amerických sociálnych platforiem. Zároveň možno pozorovať nárast investícií do európskych alternatív v oblasti dátových technológií a umelej inteligencie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
⏫Ropa rastie o 2 % pre problémy s dodávkami
DE40: Množstvo informácií, málo pohybov
Denné zhrnutie: Obavy v technologickom sektore ťahajú trhy nadol
US OPEN: Mierny optimizmus na začiatku týždňa
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.