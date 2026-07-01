Dáta ADP z amerického trhu práce slabšie, než sa čakalo 🚩 US100 reaguje

Americký report ADP ukázal, že súkromný sektor v júni vytvoril 98 000 pracovných miest. Výsledok zaostal za očakávaním trhu na úrovni 120 000 a klesol z predchádzajúcej hodnoty 122 000.
Nábor zostával naprieč sektormi nerovnomerný. Finančné aktivity a informačné služby patrili medzi najsilnejších prispievateľov k rastu zamestnanosti, zatiaľ čo sektor voľného času a pohostinstva zaznamenal už šiesty mesiac po sebe slabý nábor.
„Tempo náboru ukazuje príbeh ponuky aj dopytu. Vieme, že ľuďom trvá dlhšie nájsť si prácu, ale v niektorých odvetviach sú zároveň viditeľné známky obmedzenej ponuky pracovnej sily. Nateraz je celkovým výsledkom spomalenie tvorby pracovných miest,“ uviedla Dr. Nela Richardson, hlavná ekonómka ADP.
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