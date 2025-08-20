Dcérska spoločnosť CVS musí zaplatiť 290 miliónov dolárov za podvodné účtovanie v rámci programu Medicare

Federálny sudca Mitchell Goldberg vo Filadelfii nariadil farmaceutickému oddeleniu CVS Health – CVS Caremark – uhradiť 289,9 milióna dolárov ako náhradu škody a pokutu za neoprávnené fakturácie liekov voči americkému programu Medicare. Pôvodná výška škody bola určená na 95 miliónov, ale súd ju trojnásobil v súlade so zákonom o falošných nárokoch (False Claims Act) a pridal ďalšiu pokutu vo výške 4,87 milióna dolárov. Súd zamietol žiadosť CVS o zníženie sumy a konanie označil za zámerné a finančne motivované.
Prípad má korene už v roku 2014
Žaloba bola podaná už v roku 2014 bývalou aktuárkou programu Medicare Part D, Sarah Behnkeovou. Tá tvrdila, že CVS Caremark zámerne nadhodnocoval fakturácie smerom k vládnym agentúram a zároveň znižoval platby lekárňam ako Rite Aid a Walgreens. Verdikt nadväzuje na ďalší prípad z júla tohto roka – spoločnosť Omnicare, ďalšia divízia CVS, bola odsúdená na zaplatenie takmer 949 miliónov dolárov za viac ako 3 milióny falošných zdravotníckych žiadostí.
Dôsledky pre systém aj samotné CVS
Tieto dva súdne prípady poukazujú na vážne nedostatky v oblasti transparentnosti a účtovania vo farmaceutickom segmente. Zákon o falošných nárokoch umožňuje whistleblowerovi získať 15–30 % zo získanej sumy – čo pre Behnkeovú môže znamenať vysoké desiatky miliónov dolárov. CVS sa proti rozhodnutiam plánuje odvolať a tvrdí, že išlo o technické nezrovnalosti, nie úmyselný podvod.
