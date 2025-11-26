DE40: DAX klesá k dôležitej zóne podpory 📉 Akcie obranného sektora sa po poklese stabilizujú

Sentiment na nemeckom akciovom trhu je dnes slabý, pričom kontrakt DE40 oslabuje o takmer 0,3 % v dôsledku poklesu automobilových akcií a ústupu akcií BASF. Po sérii poklesov sa snaží stabilizovať Rheinmetall (RHM.DE), no akcie stratili takmer 25 % zo svojich historických maxím pri úrovni 2 000 EUR za akciu.
- Vyhliadka na mier na Ukrajine naďalej tlmí rastový potenciál európskeho obranného sektora. Akcie spoločností Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri a BAE Systems zaznamenali výrazné poklesy, no dnes sa pokúšajú o stabilizáciu.
- Bank of America zvýšila odporúčanie pre flatexDEGIRO s cieľovou cenou 37,4 EUR za akciu, čo podporilo mierny rast akcie.
- JP Morgan uviedla, že sektory tabaku, pivovarníctva a kozmetiky vykazujú priaznivé rastové výhľady.
Medzi dnešnými rastúcimi titulmi sú Zalando, Commerzbank, Siemens Energy a Deutsche Bank. Slabší výkon dnes zaznamenali Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF a Volkswagen.
Graf DE40 (D1)
Pri pohľade na futures DAX vidno, že index sa nedávno odrazil od 200-dňového EMA (červená čiara), ktorý testoval už tretíkrát od leta 2024. Dnešný sentiment však opäť oslabil a benchmark smeruje k testu úrovne 23 400 bodov. Zároveň však objem predajov nie je vysoký a indikátor MACD naznačuje možnú obranu podpory (zlatý kríž).
Zdroj: xStation5
Rheinmetall posilňuje vojenské výcvikové kapacity v spolupráci s Varjo
Spoločnosť Rheinmetall pokračuje v expanzii mimo tradičnú výrobu hardvéru prostredníctvom partnerstva s fínskym startupom Varjo, ktorý sa špecializuje na technológie zmiešanej reality (Mixed Reality). Tento krok odráža širší trend – európske obranné rozpočty čoraz viac zahŕňajú nielen nákupy vybavenia, ale aj investície do pokročilých výcvikových systémov. Pre investorov to signalizuje snahu Rheinmetallu posilniť pozíciu v rýchlo rastúcom segmente vojenských simulácií. Expanzia do vysokomaržových výcvikových systémov by sa mohla stať dôležitým strategickým pilierom, čo robí z tejto spolupráce pozorne sledovaný moment.
Rheinmetall spojil sily s Varjo, aby integroval headsety Mixed Reality do svojich výcvikových systémov pre vojenské vozidlá, čím umožní flexibilnejší a škálovateľnejší výcvik.
Odklon od tradičných simulátorov:
Technológie zmiešanej reality nahrádzajú veľké a nákladné simulátory, čo umožňuje výcvik kdekoľvek a za nižšie náklady – podporujú tým vyššie marže a rýchlejšie zavádzanie. Európa zvyšuje výdavky na tankové, obrnené a vojenské nákladné vozidlá, čo zvyšuje dopyt po pokročilom výcviku operátorov.
Veľký trhový potenciál:
Varjo odhaduje, že trh s Mixed Reality pre vojenské účely dosiahne do roku 2030 hodnotu 600 miliónov EUR. Celosvetový trh s obranným výcvikom a simuláciami by mohol v tomto desaťročí dosiahnuť 15–20 miliárd USD.
Varjo bolo založené bývalými inžiniermi Nokie, Microsoftu a Nvidie; medzi jeho klientov patria Lockheed Martin, Boeing a Aston Martin.
Rastúca spolupráca v obrannom sektore:
Po ruskej invázii na Ukrajinu obranné firmy čoraz viac spolupracujú, namiesto toho, aby sa spoliehali len na pomalý a drahý vlastný vývoj.
Strategický význam pre Rheinmetall:
Mixed Reality posilňuje ambície Rheinmetallu v oblasti digitálnych obranných systémov. Generálny riaditeľ Armin Papperger deklaroval zámer expandovať v oblasti námorných technológií a digitálnych startupov – Varjo do tejto stratégie dobre zapadá.
Možná investičná príležitosť:
Varjo je otvorené strategickým investorom („všetko je možné“), čo vytvára priestor pre užšie partnerstvo. Spoločnosť nedávno získala 40 miliónov USD od investorov ako Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund a Lifeline Ventures, čo jej poskytuje kapitál na ďalšiu expanziu.
Akcie Rheinmetallu (D1)
Akcie Rheinmetallu po prvýkrát za tri roky klesli pod 200-dňový EMA, čo naznačuje, že trhy začínajú realistickejšie zvažovať možnosť mieru na Ukrajine. Napriek solídnemu výhľadu a výsledkom môže byť ocenenie spoločnosti v tzv. scenári mieru pod tlakom, keďže sa momentum presúva z obranných akcií do iných sektorov.
Zdroj: xStation5
