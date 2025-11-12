DE40: DAX získal takmer 1 % 📈 Akcie Bayernu po správe o výsledkoch rastú

Dnešnú európsku obchodnú seansu vedú kupujúci, pričom nemecký peňažný index DAX vzrástol o takmer 1 %. Futures si pripísali viac ako 0,6 % nad úroveň 24 400 a posunuli sa nad exponenciálny kĺzavý priemer 50 (EMA50). Údaje o nemeckej inflácii sa zhodovali s prognózami.
Zdroj: xStation5
Údaje o inflácii v Nemecku za október
- CPI r/r: 2,3 % (očakávané: 2,3 %; predchádzajúca: 2,4 %)
- CPI m/m: 0,3 % (očakávania: 0,3 %; predchádzajúca: 0,2 %)
- HICP r/r: 2,3 % (očakávania: 2,3 %; predchádzajúca: 2,4 %)
- HICP MoM: 0,3 % (očakávania: 0,3 %; predchádzajúce: 0,2 %)
Nemecká inflácia zodpovedala trhovým očakávaniam na ročnej aj mesačnej báze. Zatiaľ čo ročná miera sa mierne znížila, mesačný údaj sa zvýšil. Medziročná inflácia sa od augusta pohybuje okolo 2,3 %, keď vzrástla z približne 2 %. ECB bude musieť pozorne sledovať mesačnú mieru inflácie, ktorá vzrástla na 0,3 % a od augusta má rastúci trend - čo je z hľadiska menovej politiky nepriaznivá dynamika.
Výsledky spoločnosti Bayer za 3. štvrťrok 2025:
- Tržby: 9,66 mld. eur (odhad 9,79 mld. eur)
- Upravený zisk pred úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA): 1,5 mld: EUR (odhad 1,29 mld. EUR).
- Upravená EBITDA marža: 15,6 % (odhad 13,2 %)
- Základný zisk na akciu: 0,57 EUR (odhad 0,33 EUR)
- Predpokladané tržby v oblasti zdravia spotrebiteľov: -1 % až +1 %
Spoločnosť Bayer AG oznámila výsledky za 3. štvrťrok 2025, ktoré ukázali zlepšenie ziskovosti napriek náročnému trhovému prostrediu a pretrvávajúcim právnym problémom v USA. K prekonaniu oproti očakávaniam analytikov prispela najmä oblasť Crop Science a rastúci dopyt po nových liekoch. Upravená EBITDA vzrástla na 1,51 mld. eur oproti prognóze 1,29 mld. eur (prekonanie o viac ako 17 %). EBITDA marža sa zvýšila na 15,6 % (oproti očakávaným 13,2 % ). Tržby dosiahli 9,66 mld. eur, čo je tesne pod konsenzom 9,79 mld. eur.
Podrobné informácie o segmentoch:
- Farmaceutický sektor: upravený EBITDA 1,05 mld. eur (odhad 1,04 mld. eur)
- Crop Science: adj. EBITDA 172 mil. EUR, čo je výrazne nad očakávaniami(24,4 mil. EUR)
- Spotrebiteľské zdravie: adj. EBITDA 363 mil. eur (odhad 347,7 mil. eur)
Segment Crop Science prekvapil pozitívnym vývojom, keďže ziskovosť sa zlepšila vďaka nákladovej efektívnosti a silnému dopytu po osivách kukurice, hoci nízke ceny glyfosátu naďalej obmedzujú potenciál ziskov. Farmaceutický segment zostáva kľúčovým pilierom zisku: silný dopyt po produktoch Kerendia (ochorenia obličiek) a Nubeqa (onkológia) pomohol vykompenzovať poklesy starších produktov.
Najdôležitejšie údaje o predaji:
- Nubeqa: 622 mil. EUR (odhad 576 mil. EUR)
- Kerendia : 221 mil. EUR (odhad 193 mil. EUR)
Staršie liečebné prípravky-Xarelto (540 mil. EUR, odhadom 610 mil. EUR) a Eylea (731 mil. EUR, odhadom 848 mil. EUR) zaznamenali dvojciferný pokles v dôsledku generickej konkurencie a tlaku na ceny. Spoločnosť Bayer očakáva, že novo schválený liek Lynkuet (menopauza) podporí nadchádzajúce štvrťroky.
EBITDA v oblasti Crop Science vzrástla na 172 mil. eur oproti 24 mil. eur pred rokom, k čomu prispel predaj semien kukurice a programy na úsporu nákladov. Spoločnosť Bayer tiež uviedla, že nízke ceny glyfosátu (účinná látka v prípravku Roundup) naďalej zaťažujú potenciál príjmov a uviedla, že možno ukončí výrobu v niektorých závodoch vrátane Louisiany.
Generálny riaditeľ Bill Anderson pokračuje v obnove dôvery investorov po akvizícii spoločnosti Monsanto v roku 2018. Spoločnosť čelí hromadným súdnym sporom v USA v súvislosti s prípravkom Roundup. Ku koncu septembra bolo podaných 197 000 žalôb (o 5 000 viac ako v polovici júla), pričom približne 65 000 žalôb je stále nevybavených; spoločnosť Bayer tvrdí, že glyfosát je bezpečný. Anderson uviedol, že program zvyšovania efektívnosti vrátane znižovania počtu zamestnancov zlepšuje hornú aj dolnú hranicu výkonnosti a jeho cieľom je výrazne znížiť právne riziko do konca roka 2026.
Výhľad a usmernenia
Spoločnosť Bayer zachovala svoj skupinový výhľad na rok 2025, ale znížila výhľad v oblasti zdravia spotrebiteľov na -1 % až +1 % (z rastu na dolnej hranici 2-5 %), pričom uviedla náročnejšie podmienky v Severnej Amerike a Ázii. Na úrovni skupiny Bayer teraz očakáva osobitné položky v celoročnom zisku EBITDA vo výške -4,0 až -3,5 mld. eur a v zisku EBIT vo výške -3,0 až -2,5 mld. eur, čo je v oboch prípadoch horšie ako predchádzajúce odhady. Spoločnosť tiež očakáva výrazné kurzové vplyvy v roku 2026, pričom zopakovala, že jej mnohostranná stratégia v oblasti farmácie, poľnohospodárstva a zdravia spotrebiteľov zostáva správnou cestou.
Od začiatku roka cena akcií vzrástla o viac ako 40 %, hoci je stále výrazne pod úrovňou spred nástupu spoločnosti Monsanto. Analytici sa zväčša zhodujú na tom, že ziskovosť sa zvýšila vďaka spoločnosti Crop Science:
- Barclays: „Silná výkonnosť v oblasti poľnohospodárstva bola hlavnou príčinou zlepšenia EBITDA.“
- JPMorgan: „Silné výsledky v oblasti Crop Science a nižšie náklady na zosúladenie kompenzovali slabšie výsledky v oblasti farmácie.“
- Morgan Stanley: „Efektívnosť a úspory nákladov pomohli, hoci usmernenia skupiny zostávajú nezmenené.“
Celkovo výsledky spoločnosti Bayer za 3. štvrťrok 2025 naznačujú, že spoločnosť postupne získava späť svoju finančnú a reputačnú oporu. Silné agro výsledky, nové lieky a reštrukturalizácia podporujú oživenie, zatiaľ čo hlavnými rizikami zostávajú súdne spory v USA a tlak na ceny liekov. Zdá sa, že investori uznávajú, že zameranie generálneho riaditeľa Billa Andersona na efektívnosť, kontrolu nákladov a inovatívne terapie začína prinášať výsledky.
Zdroj: xStation5
Výsledky spoločnosti E.ON za 9 mesiacov 2025:
- EBIT: 4,75 miliardy EUR (+8,7 % medziročne)
- Tržby: 57,51 mld. eur(medziročne +2,2 %)
- Výhľad čistého príjmu na celý rok: 2,85 - 3,05 mld. eur (odhad 3,0 mld. eur)
- Predpokladaný ročný zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA): 9,6 - 9,8 mld. eur (odhad 9,77 mld. eur)
Zdroj: xStation5
Výsledky spoločnosti Infineon za 4. štvrťrok 2025:
- Tržby: 3,94 miliardy eur (odhad 3,9 miliardy eur)
- Celkový zisk segmentu: 717 mil. eur (odhad 725,3 mil. eur)
- Výsledková marža segmentu: 18,2 % (odhad 18,5 %)
- Marža GIP: 14,9 % (odhad 16,8 %)
- Dividenda/akcia: 0,35 EUR (odhad 0,36 EUR)
- Výhľad tržieb na 1. štvrťrok 2026: ~3,6 mld. eur (odhad 3,75 mld. eur)
- Očakáva segmentovú maržu za 1. štvrťrok v rozmedzí stredných až vysokých desiatok
- Tržby v roku 2026 : mierne vyššie oproti roku 2025
- Segmentová marža v roku 2026 : vysoké desiatky
Zdroj: xStation5
Výsledky ABN AMRO za 3. štvrťrok 2025:
- Čistý zisk: 617 mil. eur (odhad 591,2 mil. eur)
- Čistý úrokový výnos: 1,58 mld. eur (odhad 1,59 mld. eur)
- Ukazovateľ CET1: 14,8
- Plánuje získať banku NIBC od spoločnosti Blackstone za približne 960 mil.
Zdroj: xStation5
Brenntag - výhľad na rok 2025 a výsledky za 3. štvrťrok 2025
Výhľad: Spoločnosť očakáva, že prevádzkový zisk EBITA za rok 2016 bude na dolnej hranici 950 mil. eur - 1,05 mld. eur (konsenzus Bloomberg: 969,7 mil. eur).
Q3 2025:
- Hrubý prevádzkový zisk: 947,2 mil. eur (-7,1 % medziročne, odhad 949,1 mil. eur)
- Základné náklady: 677,5 mil. eur (odhad 673 mil. eur)
- Špeciality: 269,7 mil. eur (odhad 276 mil. eur)
- Prevádzkový zisk EBITA: 243,0 mil. EUR(-14 % medziročne, odhad 236 mil. EUR)
- Základný EBITA: 170,1 mil.
- EBITA pre špecializované výrobky: 92,5 mil. eur (odhad 100,7 mil. eur)
- Zisk po zdanení: 114,3 mil. eur(-4,8 % medziročne, odhad 104,4 mil. eur)
- Zisk na akciu: 0,78 EUR oproti 0,82 EUR v medziročnom porovnaní (odhad 0,71 EUR)
- Tržby: 3,72 mld. eur (-8,6 % medziročne, odhad 3,75 mld. eur)
Spoločnosť Brenntag bude naďalej prevádzkovať dve divízie (Essentials a Specialties) v rámci jednej skupiny; úplné oddelenie nie je na stole. Spoločnosť začala strategickú revíziu na úrovni skupiny s cieľom zosúladiť svoje podnikanie a prevádzkový model s vyvíjajúcimi sa potrebami zákazníkov a dynamikou trhu. Nová stratégia je naplánovaná na 2. polrok 2026. Práce na revízii pokračujú a EBITA za rok 2025 sa teraz očakáva na dolnej hranici rozsahu.
Zdroj: xStation5
Pšenica klesá po vyšších ako očakávaných údajoch v správe WASDE
Výpredaj akcií Alibaba pokračuje pre obavy Bieleho domu o národnú bezpečnosť📌
Zhrnutie výsledkovej sezóny v USA 🗽Čo ukazujú najnovšie údaje od FactSet
3 trhy, ktoré sa oplatí budúci týždeň (14. 11. 2025) sledovať
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.