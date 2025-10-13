DE40: Európske trhy sa zotavujú z korekcie

- Európske trhy sa zotavujú z nedávnej korekcie, najmä vďaka zmierneniu rétoriky Donalda Trumpa voči Číne.
- Európske trhy sa zotavujú z nedávnej korekcie, najmä vďaka zmierneniu rétoriky Donalda Trumpa voči Číne.
- Európski farmaceutickí výrobcovia sa snažia obísť clá.
- Akcie automobiliek rastú napriek náročnej situácii.
- Vytvorenie novej vlády vo Francúzsku upokojuje časť investorov.
Týždeň na európskych burzách začína jednoznačne rastom. Väčšina hlavných indexov v západnej Európe zaznamenáva výrazný odraz, čo možno interpretovať ako korekčný pohyb po minulom týždni poklesov. Nemecký DAX spolu s francúzskym CAC40 a talianskym FTSE MIB pridávajú po otvorení v priemere viac ako 1 %.
Aj napriek absencii zásadných makroekonomických dát prináša dnešné obchodovanie výrazné cenové pohyby. Je zjavné, že investori v Európe opäť reagujú najmä na udalosti z USA – tentoraz však pozitívne. Donald Trump citeľne zmiernil svoju politiku a vyjadrenia týkajúce sa obchodnej vojny s Čínou, čo výrazne znížilo napätie na trhoch. Ďalší impulz prišiel z Francúzska, kde bola nová vláda zostavená expresným tempom. Čiastočné vyriešenie politickej patovej situácie znižuje neistotu a prináša investorom malý, ale citeľný dôvod na optimizmus.
Rast je viditeľný naprieč celými sektormi. Medzi dnešných lídrov rastu v Európe patria automobilky, farmaceutické firmy a široko definovaný IT sektor.
DE40 (D1)
Graf ukazuje, že po odraze od úrovne posledného historického maxima index krátkodobo klesol pod strednodobé a dlhodobé trendové línie (oranžová a červená). Rýchly návrat nad tieto línie však potvrdil ich technický význam. V súčasnosti sa obchodovanie nachádza v oblasti 23,6 % FIBO návratu poslednej rastovej vlny – čo je kľúčová zóna odporu/podpory. Na udržanie pozitívneho scenára je potrebné udržať rezistenciu okolo 24 380 bodov. Jej prelomenie by mohlo viesť ku korekcii smerom k 24 100 bodom. RSI indikátor sa drží v neutrálnej zóne, čo naznačuje vyvážený sentiment.
Firemné správy:
-
SUESS MicroTec (SMHN.DE) – výrobca polovodičových zariadení posilňuje o viac ako 13 % po pozitívnom odporúčaní od investičnej banky.
-
Farmaceutické spoločnosti ponúkli dodávky/zľavy pre americký zdravotnícky systém výmenou za oslobodenie od ciel. Reakcie akcionárov sú zmiešané. AstraZeneca (AZN.UK) klesá približne o 1 %, Sanofi (SNF.FR) rastie o 0,5 %, Novo Nordisk (NOVOB.DK) klesá o 2 %.
-
PSI Software (PSAN.DE) – softvérová firma pre energetiku rastie o 34 %, vďaka plánovanému prevzatiu zo strany súkromného fondu. Ide o pokračovanie minulého týždňa, keď akcie vzrástli už o 38 %.
-
Automobilky v Európe rastú aj napriek slabým fundamentom. BMW(.DE) +1,7 %, Stellantis (STLAM.IT) +2,3 %.
-
Theon International (THEON.NL) – grécky výrobca nočného videnia oznámil akvizíciu podielu vo francúzskom partnerovi. Akcie rastú o viac ako 8 %.
DE40: Dobré výsledky firiem a opatrný optimizmus
