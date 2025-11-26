Ako sa skončí ďalší nemecký obrat?

- Trápiaca sa európska ekonomika hľadí na Nemecko ako na smerovanie
- Nemecká hospodárska politika často pôsobí skôr ako stávka než stratégia
- Oživia vojenské výdavky priemysel a rast?
- Bez ohľadu na scenár z toho bude nemecký obranný priemysel profitovať
Nemecká ekonomika je uväznená vo fáze hospodárskeho spomalenia, ktoré je výsledkom série štrukturálnych problémov. Vysoké náklady na energiu v kombinácii s rastúcimi vládnymi výdavkami a nízkym hospodárskym rastom obmedzujú manévrovací priestor vlády aj dôveru investorov. Hospodársky gigant Európy má čoraz väčšie problémy.
Nemecko má problém — a dnes to už nikto nezakrýva, ani samotní Nemci. Bohužiaľ, to, čomu sa Nemecko stále vyhýba, je správne pomenovanie príčin problémov a ich riešenie. Nejde pritom o prvý takýto prípad v nedávnej histórii Spolkovej republiky Nemecko.
V 21. storočí má nemecký štát tendenciu k radikálnym, riskantným a zle premysleným hospodárskym stratégiám. Pokus postaviť radikálnu reštrukturalizáciu veľkej časti úniovej ekonomiky na ruských zdrojoch — najmä plyne — skončil náhlou energetickou krízou a explóziou inflácie, ktorá otriasla celým spoločenstvom.
Ďalší pokerový ťah Bundestagu spočíva v premenení aktuálnych hrozieb na príležitosti prostredníctvom masívnych investícií do obranného priemyslu a infraštruktúry. Nemecká vláda verí, že rozšírenie vojenských kapacít stimuluje ekonomiku a že nové technológie vyvinuté pre armádu postupne preniknú aj do civilného sektora.
Táto stratégia má podľa nej umožniť pritiahnuť kapitál, kvalifikovanú pracovnú silu a objednávky z iných európskych krajín.
Nemecko má stále relatívne nízky a stabilný verejný dlh a jeho priemyselná základňa zostáva silná. Ruská hrozba je reálna a dlhodobá, čo by malo zabezpečiť trvalý a stabilný dopyt po zbrojárskej technike v celej Európe. Ak by sa proces reindustrializácie a militarizácie podaril, mohol by krajinu vytiahnuť zo stagnácie a zároveň posilniť postavenie Nemecka v rámci Únie.
Kľúčové slovo je však „úspešne“. Presun obrovských finančných prostriedkov do obranného sektora nerieši základné problémy konkurencieschopnosti — môže ich dokonca prehĺbiť. Náklady na prácu a energiu porastú a kapitál sa nasmeruje tam, kde dopyt vytvárajú najmä štátne objednávky.
Zvyšovanie zadlženia môže Nemecko v dlhodobom horizonte pripraviť o jednu z jeho hlavných výhod, a narastajúci rozpočtový tlak si môže vynútiť škrty práve v čase, keď bude ekonomika a rozpočet najzraniteľnejší.
Nemecko tak opäť hrá vabank. Po sérii neúspešných rozhodnutí sa jeho priestor na chybu výrazne zúžil. V hre nie je len obnova vlastnej konkurencieschopnosti, ale aj stabilita celej Európy.
Nemecko musí postupovať veľmi opatrne a riešiť príčiny problémov, nie len ich dôsledky.
Ak sa ďalší veľký hospodársko-strategický manéver ukáže ako chybný, náklady nepocítia len nemeckí daňoví poplatníci, ale aj ekonomickí a politickí partneri závislí od stavu najväčšej európskej ekonomiky.
