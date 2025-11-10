US100 posilňuje o 1,5 % 📈

Futures na US100 dnes pred otvorením amerického trhu rastú približne o 1,5 %, keď čiastočne korigujú nedávne straty vďaka zlepšujúcej sa nálade okolo prebiehajúcej rozpočtovej uzávery americkej vlády.
Nedávne hlasovania v Senáte priblížili schválenie dočasného balíka financovania. Trh to interpretuje ako skutočný krok smerom k ukončeniu viac než 40-dňovej vládnej uzávery, aj keď legislatívny proces ešte nie je úplne dokončený.
V tomto prostredí investori uprednostňujú prístup „radšej skôr než neskôr“ a už zohľadňujú scenár opätovného otvorenia vlády a návratu k väčšej fiškálnej predvídateľnosti, čo podporuje ohodnotenie amerických aktív.
Ďalším impulzom pre rast sú správy, že Čína dočasne pozastavila niektoré vývozné obmedzenia na kovy vzácnych zemín.
Tento trend ďalej posilňujú veľmi silné údaje od TSMC. Rekordné tržby upokojujú trh ohľadom udržateľnosti dopytu poháňaného rozvojom umelej inteligencie, ktorá zostáva kľúčovým motorom rastu na Wall Street.
US100 (H1)
Zdroj: xStation5
