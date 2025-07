DE40 – Hrozby ciel zaťažujú európsky sentiment, automobilky pod tlakom (14.07.2025)

Európske akciové trhy dnes prehlbujú straty v reakcii na jednostranné vyhlásenie Donalda Trumpa o zavedení 30 % ciel na všetok európsky tovar, ktoré nadobudnú platnosť 1. augusta. Väčšina hlavných indexov sa obchoduje v červenom, pričom nemecký DAX (-0,85 %) vedie pokles pre vysokú expozíciu nemeckého priemyslu voči americkým clám. Francúzsky CAC40 (-0,4 %), taliansky FTSE MIB (-0,05 %), švajčiarsky SMI (-0,2 %) a španielsky IBEX 35 (-0,25 %) takisto zaznamenávajú pokles. Výnimku predstavujú britský FTSE 100 (+0,4 %) a poľský WIG20 (+0,2 %).

EÚ varovala, že Trumpova hrozba by mohla fakticky ukončiť transatlantický obchod a aktuálnu úroveň výmeny označila za „takmer nemožnú.“ Keďže obchod medzi EÚ a USA v minulom roku dosiahol takmer 1,7 bilióna eur, únia tlačí na dohodu a odložila plánované odvetné clá na americký export v hodnote 25 miliárd USD.

Najväčšie straty dnes zaznamenávajú akcie spotrebného tovaru, predovšetkým nemecké automobilky (BMW: –1,75 %, Mercedes-Benz: –1,5 %, Volkswagen: –1,45 %, Porsche: –1 %) a veľké technologické firmy (SAP: –1,4 %, Infineon: –1,9 %). Slabosť je viditeľná aj pri francúzskych luxusných značkách (LVMH: –1,6 %, Kering: –1,2 %, Dior: –1,75 %). Mimo energetického sektora vykazujú určitú odolnosť zdravotnícke spoločnosti (AstraZeneca: +1,4 %, Sanofi: +0,17 %, Bayer: +0,6 %, Novo Nordisk: +0,1 %).

Akcie spotrebného tovaru dnes zaznamenávajú najväčšie straty, pričom automobilky vedú pokles v reakcii na agresívny krok Donalda Trumpa týkajúci sa ciel na európsky tovar. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Dnešná výkonnosť spoločností zahrnutých v indexe DAX. Zdroj: Bloomberg Finance LP

DE40 (D1)

Futures na DAX klesajú tretí deň po sebe, pod tlakom oznámených 30 % ciel na európske tovary zo strany Donalda Trumpa minulú sobotu. Kontrakt DE40 teraz dosiahol úroveň 38,2 % Fibonacciho návratu, ktorá momentálne pôsobí ako kľúčová podpora. Za zmienku stojí, že trh len krátko prerazil pod 30-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA100, tmavofialová), a to aj napriek zvýšenej neistote počas celého vyjednávacieho obdobia — čo naznačuje vnútornú odolnosť trhu. S blížiacim sa termínom rokovaní o clách a neuzavretým napätím medzi Trumpom a Európskou komisiou je ďalší tlak na pokles pravdepodobný. Ak by však boli navrhované clá zmiernené — napríklad na úroveň z obdobia Dňa oslobodenia alebo nižšiu — mohli by sme vidieť odraz smerom k historickým maximám.

Zdroj: xStation5

Firemné správy

BASF (BAS.DE) – Akcie klesajú o 0,4 % po tom, čo spoločnosť znížila výhľad na rok 2025 , čo analytici očakávali a vnímajú ako realistické prehodnotenie. Odhad EBITDA bol upravený na 7,3–7,7 miliardy EUR , pričom silný voľný cash flow a lepší výkon hodnotnejších divízií ponúkajú isté upokojenie. Analytici považujú nový výhľad za dôveryhodný a vďaka tomu klesá riziko ďalších znížení.

– Akcie klesajú o po tom, čo spoločnosť , čo analytici očakávali a vnímajú ako realistické prehodnotenie. Odhad EBITDA bol upravený na , pričom silný voľný cash flow a lepší výkon hodnotnejších divízií ponúkajú isté upokojenie. Analytici považujú nový výhľad za dôveryhodný a vďaka tomu klesá riziko ďalších znížení. Brenntag (BNR.DE) – Akcie klesajú o viac než 4,4 % po neplánovanom znížení celoročného výhľadu na EBITA , ktoré bolo spôsobené slabším dopytom, kurzovými vplyvmi a tlakom na ceny. Hoci trh čiastočné zhoršenie očakával, rozsah zníženia prekvapil – predbežné výsledky za 2. kvartál zaostali za odhadmi a výhľad na druhú polovicu roka zostáva nejasný kvôli pretrvávajúcej makroekonomickej a geopolitickej neistote.

– Akcie klesajú o viac než po , ktoré bolo spôsobené slabším dopytom, kurzovými vplyvmi a tlakom na ceny. Hoci trh čiastočné zhoršenie očakával, rozsah zníženia prekvapil – predbežné výsledky za 2. kvartál zaostali za odhadmi a výhľad na druhú polovicu roka zostáva nejasný kvôli pretrvávajúcej makroekonomickej a geopolitickej neistote. Loro Piana / LVMH (MC.FR) – Súd v Miláne rozhodol o súdnej správe nad značkou Loro Piana na obdobie jedného roka v súvislosti s vyšetrovaním údajných pracovných zneužívaní u jej dodávateľov. Luxusná značka patriaca skupine LVMH je podľa správ podozrivá z nepriamych väzieb na nelegálne pracovné praktiky. LVMH odmietol situáciu komentovať , Loro Piana sa zatiaľ nevyjadrila. Akcie LVMH klesajú o 1,7 % .

– Súd v Miláne rozhodol o na obdobie jedného roka v súvislosti s vyšetrovaním údajných pracovných zneužívaní u jej dodávateľov. Luxusná značka patriaca skupine je podľa správ podozrivá z nepriamych väzieb na nelegálne pracovné praktiky. , Loro Piana sa zatiaľ nevyjadrila. Akcie LVMH klesajú o . Saab (SAABB.SE) – Stíhacie lietadlo Gripen zaznamenáva obnovený záujem o export v súvislosti s rastúcimi obrannými rozpočtami a geopolitickým napätím. Potenciálne zmluvy v Thajsku, Kolumbii a ďalších krajinách zvyšujú atraktivitu modelu vďaka nižším nákladom počas životnosti a nezávislosti od amerických dodávateľov. Spoločnosť Saab označuje súčasné obdobie za najsilnejšie predajné momentum za posledné roky. Akcie rastú o 0,15 %.

