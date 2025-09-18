DE40: Optimizmus sa vracia na európske trhy po rozhodnutí FEDu

Včerajšie rozhodnutie FEDu prinieslo do dnešného obchodovania v Európe optimizmus. Hlavné indexy, vrátane DAX a Euro Stoxx 50, rastú o niečo viac než 1 %. Trh nahor ťahajú technologické a odevné spoločnosti, ktoré profitujú zo zlepšených predikcií, solídnych výsledkov z predchádzajúcich dní a očakávania zlepšeného spotrebiteľského sentimentu vďaka nižším úrokovým sadzbám v USA. Kontrakty DE40, FRA40 a AUT20 rastú o viac než 1 %.
Ďalším stabilizačným faktorom je dohoda medzi talianskou bankovou lobby a vládou o zmrazení odložených daňových aktív do roku 2026, ktorá bola pozitívne prijatá ako signál regulačnej predvídateľnosti. Zároveň však niektorí investori zostávajú opatrní, keďže sa na trhu s opciami tvoria defenzívne pozície v bankovom sektore, čo naznačuje, že nedôvera voči budúcim fiškálnym záťažiam pretrváva. Kontrakty na talianske indexy rastú o viac než 0,4 %.
Makroekonomické dáta
Zasadnutie Fedu skončilo znížením sadzieb o 25 bázických bodov, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu. Rozhodnutie signalizuje, že FED oceňuje silu trhu práce a stabilitu trhov, ale zároveň naznačil, že americká ekonomika je stále silná a zatiaľ nevyžaduje ďalšie zníženie sadzieb na udržanie rastu.
V Európe rozhodla aj centrálna banka Nórska o znížení sadzieb o 25 bázických bodov, čo trh prijal pozitívne. Nórska koruna posilňuje vďaka „jastrabiemu zníženiu.“
Dnes rozhodla aj Bank of England o ponechaní úrokových sadzieb na súčasnej úrovni. Trh akoby naznačoval, že Bank of England nadhodnocuje silu britskej ekonomiky, alebo neverí v deklarovanú cestu nastavenia sadzieb. Libra napriek ponechaniu sadzieb oslabuje voči väčšine hlavných mien.
DE40 (D1)
Graf ukazuje pokus o negáciu patternu hlava a ramená, keď sa trh pokúsil odraziť po prerazení línie krku, ale súčasné nárasty vyzerajú ako klasický retest zdola. Nastavenie FIBO a predchádzajúce úrovne podpory, ktoré sa zmenili na rezistenciu, posilňujú scenár pokračujúceho poklesu. Úspešné prerazenie a udržanie nad líniou krku by mohlo znamenať negáciu patternu.
Firemné správy
Pets at Home Group (PETS.UK) – Hodnota akcií sa prepadla o niekoľko percent po tom, čo spoločnosť opustil generálny riaditeľ. Firma zároveň varovala pred rizikami pre svoje tržby vzhľadom na zhoršujúci sa spotrebiteľský sentiment.
Dohoda medzi talianskou bankovou lobby a vládou o zmrazení odložených daňových aktív do roku 2026. Unicredit (UCG.IT) klesá asi o 1 %.
Continental (CON.DE) – Výrobca pneumatík stráca viac než 20 % svojej hodnoty. Dôvodom je oddelenie spoločnosti „Aumovio,“ ktorá sa zameria na výrobu brzdových systémov a automobilového softvéru.
Zalando (ZAL.DE) – Odevná spoločnosť rastie o takmer 5 % po zverejnení veľkého nákupu akcií jedným z investorov.
