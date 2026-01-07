Ropa klesá pod 60 USD 🚨 Blíži sa výpredaj?

Cena ropy dnes klesá o viac ako 1 %, testuje úrovne z úvodu januára a čelí tlaku kvôli vysokým zásobám benzínu v správe EIA, dlhodobému vplyvu operácie USA vo Venezuele a všeobecne slabej trhovej štruktúre.
- Komerčné zásoby ropy v USA klesli o 3,8 milióna barelov na 419,1 milióna barelov. Táto úroveň zostáva približne 3 % pod päťročným priemerom, čo predstavuje fundamentálnu podporu trhu, hoci sa to dnes v cenách neodrazilo.
- Zásoby benzínu stúpli o 7,7 milióna barelov a zásoby destilátov o 5,6 milióna barelov, čo zhoršuje náladu na trhu a naznačuje buď slabší dopyt zo strany konečných spotrebiteľov, alebo sezónne budovanie zásob pohonných látok.
- Aktivita rafinérií mierne vzrástla – priemerné spracovanie ropy dosiahlo 16,9 milióna barelov denne a využitie kapacít bolo na úrovni 94,7 %. Produkcia benzínu klesla, zatiaľ čo produkcia destilátov stúpla, čo čiastočne vysvetľuje vývoj zásob.
- Dovoz ropy sa medzitýždenne zvýšil o 1,4 milióna barelov denne. Za posledné štyri týždne však zostáva približne o 10 % nižší ako pred rokom, čo naznačuje, že trh nie je štrukturálne preplnený ponukou.
- Napriek týždennému nárastu sú zásoby destilátov stále o 43 % pod päťročným priemerom, čo predstavuje významné riziko počas zimy a zvýšenej spotreby vykurovacích palív. Celková spotreba ropných produktov medziročne klesla o 1,9 %, pričom najvýraznejší pokles bol pri destilátoch a leteckom palive. Dopyt po benzíne zostal relatívne stabilný.
Správa EIA je zmiešaná, ale nie je jednoznačne býčia. Pokles zásob surovej ropy poskytuje podporu cenám, no prudký rast zásob palív a slabší konečný dopyt obmedzujú potenciál rastu. Z krátkodobého hľadiska zostáva ropný trh zraniteľný voči korekciám, pokiaľ nedôjde k jasnému oživeniu spotreby.
Kľúčové údaje EIA:
• Zásoby ropy v Cushingu: +0,728 mil. barelov
• Zásoby ropy v USA: –3,832 mil. barelov (očakávanie: –1,0 mil.)
• Zásoby destilátov: +5,594 mil. barelov (očakávanie: +1,1 mil.)
• Zásoby benzínu: +7,702 mil. barelov (očakávanie: +2,0 mil.)
Technický výhľad (H1)
Prelomenie pod 60 USD za barel by teoreticky mohlo spustiť ďalší pokles smerom k 56 USD, ak dopyt rýchlo nevráti cenu späť nad túto hranicu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (09.01.2026)
US OPEN: Investori zostávajú opatrní v čase neistoty
BREAKING: Zamestnanosť v Kanade prekonala očakávania! 🍁📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.