Bitcoin klesá na 91 000 USD napriek silným prílevom do ETF 📉

Bitcoin ustúpil z úrovne okolo 94 000 USD na 91 000 USD, čo oslabilo optimizmus okolo digitálnych aktív, ktoré vstúpili do roku 2026 vo veľmi silnej forme. Okrem Bitcoinu dnes klesá aj Ethereum, ktoré oslabuje o takmer 3,5 %, pričom straty sa šíria naprieč širším kryptotrhom.
- Spoločnosť MSCI oznámila, že samotné držanie kryptomenových rezerv nebude mať vplyv na zaradenie firiem do jej indexov, no toto rozhodnutie náladu na trhu príliš nezmenilo. Zároveň táto pasívna investičná inštitúcia zaviedla nové požiadavky na vykazovanie, ktoré môžu firmám sťažiť hromadenie kryptomien pri zachovaní vhodnosti na zaradenie do indexov.
- Bitcoin vstúpil do nového roka s čistejšou trhovou štruktúrou a nižšou pákou po výraznej korekcii a konsolidácii ku koncu roka 2025. Tlak na výber ziskov sa výrazne zmiernil, čo podporilo stabilizáciu cien na nižších úrovniach.
- Trh je však naďalej zaťažený ponukou z vyšších cenových hladín, kde mnohí investori stále držia stratové pozície. To obmedzuje rast a znamená, že pre trvalý uptrend je nevyhnutné opätovné získanie kľúčových nákladových úrovní.
- Dopyt zo strany korporácií prináša len občasnú stabilizáciu a zatiaľ nepredstavuje trvalý ani štrukturálny motor rastu.
- Prílevy do amerických spotových Bitcoin ETF sa začali zotavovať po odlivových obdobiach na konci roka 2025. Zároveň sa otvorený záujem na futures prestal znižovať a začína opäť rásť, čo naznačuje postupný návrat inštitucionálnych investorov.
- Opčný trh prešiel najväčším resetom v histórii – vyčistených bolo viac než 45 % otvorených pozícií. Tým sa odstránili štrukturálne zaisťovacie obmedzenia a trh teraz lepšie odráža skutočný apetit po riziku.
- Implikovaná volatilita pravdepodobne dosiahla dno. Dopyt po opciách na začiatku roka mierne zvyšuje volatilitu, ktorá však zostáva historicky nízka.
- Pozicovanie na opčnom trhu sa ďalej normalizuje: prémie na put opciách sa znižujú, záujem o call opcie rastie a nový kapitál čoraz viac smeruje k rastovým scenárom namiesto defenzívneho prístupu.
Zároveň sa opční dealeri dostali do short gamma pozície v pásme 95 000–104 000 USD, čo mechanicky podporuje zrýchlené cenové pohyby počas rastových období. Napriek tomu agresívne vybieranie ziskov okolo úrovne 95 000 USD poukazuje na pretrvávajúcu netrpezlivosť kupujúcich – zisky sa rýchlo realizujú a straty minimalizujú. Ani najväčšie prílevy do ETF od októbra 2025 nedokázali Bitcoin jednoznačne posunúť nad 95 000 USD.
Zdroj: Glassnode
Z technického hľadiska sa Bitcoin prepadol pod kľúčový 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50), ktorý sa aktuálne nachádza blízko 93 000 USD, čo spochybňuje udržateľnosť rastového pohybu z úvodu roka.
Zdroj: xStation5
