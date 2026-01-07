Americké poľnohospodárske komodity rastú vďaka nákupom fondov 📈 Pšenica +1,5 %

Americké obilniny a sója začínajú týždeň silným odrazom na burze CBOT (Chicago Board of Trade). Futures kontrakty vzrástli hneď na začiatku týždňa, keď sa zotavili z nedávnych výrazných poklesov. Najmä sója zaznamenala prudký nárast po tom, čo bola v predchádzajúcich obchodných dňoch silne prepredaná. Širokospektrálne nákupy poháňali komoditné fondy, ktoré boli čistými kupcami kontraktov na kukuricu, sóju aj pšenicu. Táto obnovená investičná aktivita podporila rast cien naprieč trhom s obilninami.
- Celosvetová ponuka zostáva dostatočná – Argentína a Austrália ukončujú rekordné žatvy pšenice, zatiaľ čo Brazília začína predpokladanú rekordnú sezónu sóje. To obmedzuje potenciál na trvalo silný rast cien napriek aktuálnemu odrazu.
- Zásoby kukurice v USA – minuloročná rekordná úroda kukurice bola vo veľkej miere vyvážená silným exportom, čo udržiava zásoby na miernej úrovni a zmierňuje tlak na pokles cien.
- Očakávaná správa USDA – správa o zásobách k 1. decembru, ktorá má byť zverejnená 12. januára, môže byť kľúčovým trhovým faktorom. Nižšie než očakávané údaje by pravdepodobne podporili ďalší rast cien kontraktov na obilniny a sóju.
- Exportný optimizmus pre sóju – špekulácie o ďalších nákupoch zo strany Číny, najmä štátnej spoločnosti Sinograin, zlepšili trhovú náladu a posilnili dôveru v americký export.
- Riziká počasia – suché predpovede pre Argentínu môžu zvýšiť prémiu na kukuricu a sóju, ak ohrozia úrodu. V Brazílii sú zrážky zatiaľ dostatočné a momentálne nepredstavujú hrozbu pre produkciu.
- Kukurica zostáva v pásme – napriek odrazu sa ceny kukurice stále pohybujú do strany a čakajú na nové impulzy, napríklad zo správy WASDE, ktoré by mohli spustiť pohyb smerom nahor.
- Pšenicu podporuje počasie a geopolitika – suché podmienky na Veľkých pláňach v USA a napätie v oblasti čiernomorského exportného koridoru obmedzujú ponuku a podporujú ceny. Nedávne útoky Ruska na Ukrajinu, vrátane zariadení spoločnosti Bunge v meste Dnipro, znížili vývoz z 3,58 na 3,28 milióna ton v decembri, čo ďalej zvyšuje rastový potenciál trhu.
- Údaje o exporte – čistý export kukurice z USA klesol na najnižšiu úroveň od septembra (756 000 ton), zatiaľ čo predaj sóje stúpol o 27 % týždeň/týždeň (1,24 milióna ton), čo odráža rozdielnu dynamiku globálneho dopytu.
Trh s obilninami sa nachádza vo fáze korekčného odrazu po koncoročných minimách. Ceny sú podporované miestnymi vplyvmi počasia a geopolitickými rizikami, no dostatočná globálna ponuka predstavuje významný strop pre trvalo rastúci trend.
Grafy pšenice, sóje a kukurice (H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.