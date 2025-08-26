DE40: Politická nestabilita vo Francúzsku ovplyvňuje európske indexy

Na európskych finančných trhoch vládne tento utorok jasný pesimizmus, keďže investori pozorne sledujú francúzske akcie, ktoré môžu čeliť ďalšej seansii vysokej volatility. Futures na francúzsky index CAC 40 klesli o približne 1,9 %, čím sa stal najhoršie výkonným hlavným indexom v Európe. Najvýraznejšie poklesy zaznamenali spoločnosti silne viazané na francúzsku ekonomiku, ako napríklad maloobchodníci. Francúzske akcie zostávajú pod tlakom kvôli politickej neistote. Premiér François Bayrou oznámil prekvapivé hlasovanie o dôvere, ktoré sa uskutoční budúci mesiac, čo zintenzívnilo výpredaj na trhu. Politické napätie a obavy o stabilitu štátneho rozpočtu zvyšujú obavy investorov, najmä keď blue chips CAC 40 sú pod rastúcim tlakom, čo by malo mať väčší vplyv na index.
CAC 40 zaostáva v porovnaní s celoeurópskym indexom STOXX 600 a výnos francúzskych 10-ročných dlhopisov stúpol na 3,51 %, čo ďalej zhoršuje náladu na dlhopisovom trhu a zvyšuje neistotu investorov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Podobná neistota je viditeľná aj na ostatných kľúčových európskych indexoch. Nemecký DAX zaznamenáva mierny pokles o približne 0,5 %, hoci je menej ovplyvnený ako francúzsky CAC 40. Britský FTSE 100 dnes klesol o viac ako 0,8 %, čo odzrkadľuje zhoršujúcu sa náladu na širších trhoch, ako aj obavy z globálneho spomalenia hospodárskeho rastu a politickej nestability.
Source: xStation5
Súčasná volatilita na širšom európskom trhu.
Zdroj: xStation
Nemecký index DE40 klesol počas dnešnej seansy o približne 0,4 % a pohybuje sa veľmi blízko kľúčových technických úrovní podpory, definovaných 25-dňovým a 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (na grafe znázornené žltou a modrou čiarou). V súčasnosti oba kĺzavé priemery slúžia ako lokálne body podpory pre trh – ich udržanie by mohlo signalizovať pokračovanie strednodobého rastového trendu. Avšak klesajúci tlak, ktorý je evidentný v posledných sviečkach, spolu s rastúcou neistotou na európskych trhoch naznačuje, že nadchádzajúce obchodné dni môžu byť kľúčové pre určenie budúceho smerovania indexu. Prekonanie týchto úrovní by mohlo otvoriť cestu k testovaniu 100-dňového EMA (zelená čiara), ktorý sa nachádza v blízkosti úrovne 23 600 bodov.
Zdroj: xStation5
Správa o spoločnosti:
- Puma SE (PUM.DE) klesla o viac ako 1,2 % po správach o možnom predaji podielu rodiny Pinault, ktorá v súčasnosti vlastní 29 % spoločnosti. Podľa zdrojov prebiehajú rokovania s potenciálnymi kupcami, medzi ktorých patria čínske firmy Anta Sports a Li Ning Co. Hoci akcie spoločnosti Puma medziročne stratili takmer 50 % svojej hodnoty, špekulácie o prevzatí pomohli akciám v poslednom období vzrásť o približne 20 %. Pod vedením nového generálneho riaditeľa Arneho Hoelda sa spoločnosť snaží zlepšiť svoju pozíciu na trhu, ale naďalej čelí tvrdej konkurencii zo strany značiek ako New Balance a Hoka. Rodina Pinault pravdepodobne očakáva prémiu za predaj svojho kontrolného podielu.
- BNP Paribas (BNP.FR) klesla počas dnešného obchodovania o 5 % a naďalej čelí tlaku v dôsledku neistoty na francúzskom trhu a vystavenia miestnym finančným aktívam.
- Ørsted (ORSTED.DK) vzrástol o 4,2 % po tom, čo spoločnosť oznámila plány usporiadať stretnutia s investormi po rozhodnutí amerických orgánov zastaviť dva projekty pobrežných veterných elektrární. Akcie predtým klesli o 16 % na kodanskej burze v reakcii na neistotu v oblasti regulácie v USA. Spoločnosť zvažuje prevod práv na projekty do iných regiónov s cieľom minimalizovať prevádzkové a reputačné riziko.
- Commerzbank (CBK.DE) klesol o 5,2 % po tom, čo analytici Bank of America znížili rating akcií. Inštitúcia poukázala na obmedzený priestor pre rast čistých úrokových výnosov a rastúce riziká súvisiace s expozíciou voči francúzskym a talianskym dlhopisom.
- Leonardo (LDO.IT) klesol o 1,1 % napriek pozitívnym správam týkajúcim sa obranných zmlúv. Investori sa zdajú byť zameraní na realizáciu ziskov po predchádzajúcom raste akcií talianskeho obranného gigantu.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.